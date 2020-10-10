В Рязанской области потушили возникшие из-за взрыва боеприпасов пожары

В зоне поражения от взрывов, произошедших на военном складе под Рязанью, ликвидированы все пожары в населенных пунктах.

Напомним, 7 октября возле поселка Желтухино на территории воинской части загорелась трава, ветром огонь перебросило на склад артиллерийских боеприпасов. Затем вспыхнули леса и подстилка.

Из окрестных сел эвакуировали около 2,3 тысячи человек. Сгорело 21 строение в Шелемишевских Хуторах-14 и Дегтярке-7. Населению предоставили временное жилье.

Как сообщили в МЧС, по состоянию на утро 10 октября основные работы по тушению завершены. Прибывшие на помощь коллегам пожарные из Тульской области, Москвы и Подмосковья планируют в ближайшее время вернуться в места постоянной дислокации.

"Оставшаяся группировка из Рязанской области продолжит работы по окарауливанию, тушению очагов лесной подстилки, сухой растительности и отдельных очагов тления", - говорится в сообщении ведомства.

Как отметил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян, подкрепление позволило справиться с задачами оперативнее. За оперативную и слаженную работу по ликвидации пожаров сотрудники МЧС награждены отличительным знаком губернатора Рязанской области Николая Любимова, сделанным в честь 125-летия Сергея Есенина.