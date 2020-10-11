Запуск американского пилотника Crew Dragon к МКС перенесли на ноябрь

NASA перенесло на первую половину ноября запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции.

"Запуск миссии SpaceX Crew-1 к МКС теперь запланирован не раньше, чем на первую половину ноября, что даст SpaceX дополнительное время для завершения тестирования оборудования и анализа данных", - говорится в заявлении космического ведомства.

Ранее сообщалось, что запуск Crew Dragon запланирован на 31 октября. Это должен быть второй старт нового американского пилотника. На его борту на МКС полетят американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Экипажу SpaceX Crew-1 предстоит отработать на орбите полгода.

Напомним, 31 мая к МКС причалил первый Crew Dragon с экипажем. На борту астронавты - 53-летний Даглас Харли и 49-летний Роберт Бенкен. Стыковка состоялась через 19 часов после старта с космодрома на мысе Канаверал. Тот полет был испытательным: проверялось все и вся .

Впервые за последние почти десять лет США отправили своих астронавтов из своего космопорта на своем корабле. И впервые в мировой космонавтике люди полетели в космос на борту аппарата, который создан частной компанией. После того как в 2011 году американские челноки окончательно встали на прикол, зарубежные астронавты летали на орбиту только на "Союзах". Понятно, что переживали американцы, не имея возможности самостоятельно доставлять людей на МКС. Возобновление пилотируемых полетов стало для них делом чести и национальной гордости. Чтобы вернуть все на круги своя, НАСА сделало ход конем: привлекло для разработки новых кораблей частников. Контракты были заключены с SpaceX и Boeing, которые создают соответственно корабли Crew Dragon и Starliner. Но технических проблем оказалось выше крыши. Поэтому первый беспилотный полет на МКС корабль Илона Маска совершил лишь в марте прошлого года.

Как сказал "РГ" Владимир Бугров, бывший ведущий конструктор по пилотируемым ракетно-космическим комплексам для экспедиции на Луну и "Энергия-Буран", "и американцы, и мы в советское время научились на Земле отрабатывать космическую технику. В полетах даже с трагическими последствиями причинами оказывались не какие-то серьезные просчеты, а именно досадные "детские болезни". Их предотвращение, к сожалению, мало зависит от количества беспилотных запусков. Решение о пилотируемом полете принимается на основании анализа всего комплекса наземной и летной отработки".