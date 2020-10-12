Ford больше не выпускает седаны. В компании объяснили причину

Несмотря на то, что у седанов остается множество поклонников по всему миру, цифры продаж говорят о том, что симпатии большинства всё-таки на стороне автомобилей другого сегмента. В связи с этим Ford принял решение не вкладываться в модернизацию и разработку новых моделей линейки седанов.

"Сегмент седанов на протяжении нескольких лет демонстрирует отрицательную динамику, - объяснил в беседе с Ford Authority вице-президент североамериканского подразделения Ford Кумар Галхотра. - На разработку и организацию выпуска модели уходит множество ресурсов, и когда возник вопрос, как перераспределять финансовые вложения, то мы задались вопросом: хотим ли мы вкладываться в автомобили с деградирующим спросом? Поэтому мы приняли решение инвестировать в растущий сегмент, в котором уже представили несколько новинок".

Кумар Галхотра имеет в виду семейство Bronco, в котором есть и рамный внедорожник, и кроссовер с несущим кузовом, электрический SUV Mach-E. В будущем, по словам топ-менеджера, Ford представит другие новинки, которые более чем компенсируют отсутствие седанов в линейке автопроизводителя. Одной из таких моделей станет кроссовер Evos: он должен привлечь клиентов, выбиравших S-Max и Mondeo.