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12.10.2020 09:01
Рубрика: Легковые авто

Ford больше не выпускает седаны. В компании объяснили причину

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

Несмотря на то, что у седанов остается множество поклонников по всему миру, цифры продаж говорят о том, что симпатии большинства всё-таки на стороне автомобилей другого сегмента. В связи с этим Ford принял решение не вкладываться в модернизацию и разработку новых моделей линейки седанов.

Фото: Пресс-служба Ford.
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"Сегмент седанов на протяжении нескольких лет демонстрирует отрицательную динамику, - объяснил в беседе с Ford Authority вице-президент североамериканского подразделения Ford Кумар Галхотра. - На разработку и организацию выпуска модели уходит множество ресурсов, и когда возник вопрос, как перераспределять финансовые вложения, то мы задались вопросом: хотим ли мы вкладываться в автомобили с деградирующим спросом? Поэтому мы приняли решение инвестировать в растущий сегмент, в котором уже представили несколько новинок".

Кумар Галхотра имеет в виду семейство Bronco, в котором есть и рамный внедорожник, и кроссовер с несущим кузовом, электрический SUV Mach-E. В будущем, по словам топ-менеджера, Ford представит другие новинки, которые более чем компенсируют отсутствие седанов в линейке автопроизводителя. Одной из таких моделей станет кроссовер Evos: он должен привлечь клиентов, выбиравших S-Max и Mondeo.

#Ford