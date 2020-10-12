Новые серии "Ну, погоди!" покажут в Сочи на Новый год

Премьера первых серий ребута (перезапуска) легендарного мультипликационного фильма "Ну, погоди!" состоится на сочинском горном курорте "Роза Хутор" в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба горного курорта.

Голосом Зайца станет российский актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев. Шоумен уже приступил к работе над ролью и озвучил первые серии мультфильма.

Работу над перезапуском "Ну, погоди!" "Союзмультфильм" начал в 2020 году. Предполагается, что новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии.

Партнером в производстве мультсериала выступает курорт "Роза Хутор". Мультфильм будет выполнен в технике 3D, при этом в сериале появятся новые персонажи второго плана - барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Впоследствии они станут талисманами популярного горного курорта.

Роль Волка в мультсериале озвучит известный российский актер, шоумен, телеведущий Гарик Харламов.

Напомним, что планируется выпуск 52 серий мультфильма "Ну, погоди!", целевая аудитория которого - дети шести-восьми лет.