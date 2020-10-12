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12.10.2020 11:02
Рубрика: Российский автопром

Вездеход "Шаман" удивил американскую блогера размерами. И проходимостью

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

Автоблогер Supercar Blondie протестировала в Дубае снегоболотоход "Шаман" 8х8 и осталась под впечатлением от огромного автомобиля-амфибии с шильдиком "Made in Russia".

Фото: Роспатент
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Вряд ли "Шаман" может претендовать на звание короля скорости, потому что его "максималка" - всего 71 км/ч. Но у него масса других преимуществ: он просторный, умеет плавать по воде и даже имеет "Режим краба", который усиленно пиарит GMC на новом Hummer EV.

В "Режиме краба" благодаря тому, что у автомобиля могут поворачиваться все колёса, движение происходит не по прямой, а по диагонали.

В Дубае "Шаманом" восхищаются, причём настолько, что закупают российские вездеходы в качестве машин для полиции, патрулирующей пустыню.

В августе 2020 года в рамках военно-технического форума "Армия-2020" был показан "Шаман-М" - вездеход скорой медицинской помощи.

Фото: скриншот с youtube.com