Вездеход "Шаман" удивил американскую блогера размерами. И проходимостью

Автоблогер Supercar Blondie протестировала в Дубае снегоболотоход "Шаман" 8х8 и осталась под впечатлением от огромного автомобиля-амфибии с шильдиком "Made in Russia".

Вряд ли "Шаман" может претендовать на звание короля скорости, потому что его "максималка" - всего 71 км/ч. Но у него масса других преимуществ: он просторный, умеет плавать по воде и даже имеет "Режим краба", который усиленно пиарит GMC на новом Hummer EV.

В "Режиме краба" благодаря тому, что у автомобиля могут поворачиваться все колёса, движение происходит не по прямой, а по диагонали.

В Дубае "Шаманом" восхищаются, причём настолько, что закупают российские вездеходы в качестве машин для полиции, патрулирующей пустыню.

В августе 2020 года в рамках военно-технического форума "Армия-2020" был показан "Шаман-М" - вездеход скорой медицинской помощи.