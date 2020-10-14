В Нижегородской области сообщили о состоянии пострадавших при стрельбе

Состояние двух пострадавших во время стрельбы в поселке Большеорловское под Нижним Новгородом оценивают как тяжелое, а третьего - ближе к удовлетворительному. Об этом со ссылкой на минздрав области сообщает РИА Новости.

Среди тех, кто сейчас находится в больнице, и бабушка устроившего стрельбу Даниила Монахова.

Напомним, трагедия произошла 12 октября этого года. 18-летний молодой человек взял охотничьи ружья и расстрелял на улице людей, в том числе свою бабушку. Сразу после этого подросток скрылся в лесу. Утром следующего дня оперативники обнаружили его тело.

В результате обстрела на месте погибли три человека. Еще трое, среди которых была бабушка подозреваемого, попали в больницу.

По факту убийства нескольких человек следователи возбудили уголовное дело. Чтобы выяснить мотивы стрелявшего, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.