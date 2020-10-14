Как живет поморская деревня, которая вдохновляла Пришвина и Казакова

Белое море шумит у самых домов. Живописные лодки качаются на волнах или отдыхают на песчаном берегу, усеянном лентами водорослей. Почти от каждой избы к воде проложена дорожка из досок для доставки рыбацкого транспорта к родной стихии. Невдалеке от побережья белеют семужьи сети-тайники, над которыми кричат чайки...

Кажется, что в старинной Лопшеньге на Летнем берегу Белого моря время не просто остановилось - исчезло. Известно, что еще за пять-семь тысяч лет до нашей эры в эти края пришли лопари - представители древней народности саами, рассказывает летописец деревни Галина Петрова. Ребятня до сих пор находит наконечники стрел и копий той поры - в школе целую выставку открыли.

Даже лодки лопшари - так называют местных жителей - сами делают из дерева, как их предки-поморы сотни лет назад. Пластика и резины почти нет - из современных материалов разве что детали. И все же за сотни лет много воды утекло. Чем сегодня живет деревня, в которой Пришвин нашел свою Марью Моревну?

Котик просит семужки

Главным кормильцем лопшарей всегда было море. И сегодня рыбу здесь, кажется, ловят все - от мала до велика. Если в Лопшеньге вам накроют стол, на нем обязательно будут наваристая уха, соленая семга и селедочка, вареная и жареная треска, а также множество умопомрачительных паштетов и других закусок из рыбы. Местные наелись ее на несколько жизней вперед и признаются, что больше мечтают о шашлыках. А гости трескают треску да нахваливают: только что из моря, она куда нежнее и вкуснее, чем из магазина.

И семга, выросшая на воле, тоже даст фору "аквакультурному" лососю, которого откармливали в садках. Да вот беда: добывать ее в период нерестового прохода - с августа по октябрь - может только рыболовецкий колхоз. Населению разрешается ставить мелкоячеистые сети на менее ценную рыбу. А если в них попадет семга или горбуша, рыбаки обязаны отпустить их на волю.

- Я-то обойдусь, мне бы котику семужки добыть, уж очень он ее любит, - сетовал один рыболов-любитель, которому я задала больной вопрос про ограничения.

Конечно, лопшари наловчились пускать в дело другие дары моря. К примеру, пинагора - рыбу-воробья, которую игнорируют промысловики. Мяса у нее мало, а кожа слишком толстая, но в поморских деревнях умеют готовить любую рыбу так, что ум отъешь.

К тому же рядом есть еще и лес с грибами-ягодами. Как раз в этом году море выдалось бедным на ценную рыбу, а вот лесные дары порадовали. Местные давно отметили интересную зависимость: рыбы нет - грибов полно, и наоборот. Но ни народного, ни научного объяснения этому нет.

В советские годы Лопшеньгу кормило и сельское хозяйство. На лугах паслось стоголовое стадо колхозных коров, а в личных хозяйствах было много овец и баранов. Успешно работал маслозавод, который отправлял продукцию по морю.

- Делали масло, творог, казеин - белок такой полезный. Я их на лодке даже в шторм отвозила на теплоход, - вспоминает бывший мастер завода, 82-летняя уроженка Лопшеньги Юлия Павловская. Сейчас она живет в Северодвинске, но все равно считает себя лопшарочкой - каждое лето проводит в родовой избе.

Искали дом, а нашли музей

У Лопшеньги есть проверенное временем свойство: все, кто здесь побывал, мечтают вернуться. А творческие люди просто заболевают этой деревней на всю жизнь.

Несколько лет назад северодвинская актриса Татьяна Михеева начала искать дом у Белого моря для своего внука Левушки, у которого аллергия на южное солнце. Поиски привели в Лопшеньгу, где им предложили домик на берегу. И оказалось, что в 1950-1960-е годы в этой избе останавливался известный писатель Юрий Казаков.

- Получается, что мы искали дом, а нашли музей, - улыбается Татьяна. - В первый наш приезд в Лопшеньгу в 2015 году мы попали на первый Казаковский литературный фестиваль, который здесь проходил. Но я тогда и подумать не могла, что буду жить в месте, связанном с именем писателя. Дом полвека не ремонтировался, потихоньку приводим его в порядок. Обязательно устроим музейное пространство в комнате, где жил Юрий Казаков.

В доме сохранились стол, за которым работал классик, обогреватель и печка. Вдова писателя передала новым хозяевам для будущей экспозиции его пишущую машинку и книгу "Северный дневник", подписанную автором.

Казаков много путешествовал по Русскому Северу, но особенно любил Лопшеньгу. Он очень хотел привезти сюда своего учителя и друга Константина Паустовского, супруга которого противилась этой поездке из-за его болезни. Сам Паустовский тоже мечтал о поморской деревне. Юрий Казаков рассказал об этом в воспоминаниях о нем, которые так и озаглавил: "Поедемте в Лопшеньгу".

А в 1907 году по направлению Императорского русского географического общества здесь побывал Михаил Пришвин. Его поразило, как жители Лопшеньги и соседней деревни "делят море" - семужьи тони. Эта история нашла отражение в произведении "За волшебным колобком".

По мнению сотрудника Кенозерского нацпарка Марины Мелютиной, прототипом пришвинской Марьи Моревны могла стать лопшарочка Мария Поздеева. Писатель с точностью воспроизвел в своем рассказе описание дома ее отца, в котором жил, и всей деревни.

Туристы на "ероплане"

Небо - еще одна родная стихия Лопшеньги. Когда в 1937 году сюда прилетел первый "ероплан", морской путь перестал быть единственным способом связи поморов с "большой землей". В 1960-е лопшари сами выкорчевали лес на берегу под летное поле и построили деревянный аэровокзал.

На их счастье, малая авиация и сегодня не забывает деревню, где постоянно живут около двухсот человек. Два раза в неделю сюда летает воздушная "маршрутка" Ан-2 из Архангельска. А здание аэропорта по проекту нацпарка капитально отремонтировали и устроили в нем музей "Воздушные причалы Белого моря". Экспонаты советской поры - от деревянного чемодана до формы пилотов - собирали всем миром.

Музей стал еще одним магнитом для туристов, которые все чаще наведываются в Лопшеньгу. Местные жители надеются, что с участием нацпарка, у которого есть большой опыт в привлечении гостей, именно туризм станет новым кормильцем деревни.

Скоро в Лопшеньге откроются визит-центр нацпарка и первая гостиница. А известный северный скульптор Рашид Сагадеев уже украсил беломорский берег причудливыми арт-объектами из природных материалов в виде камбалы, тюленя, кита и гнезда крачки. Чтобы все гости сразу понимали, в каком особенном месте они оказались.

Фото: Евгений Мазилов

Предание

Считается, что имя Лопшеньге дали первооткрыватели этих земель: переводится оно как "саамская река". Но есть и другая легенда: якобы в 1694 году по пути с Соловков сюда нагрянул сам Петр Великий. Заглянул в первую попавшуюся избу, а там бабушка лопатой достает из печи шаньги (это такие ватрушки с начинкой). Государь спросил, что у нее в руках, а в ответ изрек: "Ну тогда зваться вашей деревне Лопшаньга!" Правда, документальных подтверждений царского визита так и не нашлось.