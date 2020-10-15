В школах будут работать студенты-тьюторы: кто они такие?

С нового учебного года студенты могут официально трудоустроиться в школе и преподавать по всей России.

В Москве, например, в отдельных классах планируется ввести новый формат - тьюторство. Студенты и выпускники педагогических вузов будут вести уроки, а опытные учителя - контролировать учебный процесс в дистанционном режиме.

Кто такие - студенты-тьюторы? Как можно совмещать учебу в вузе и работу в школе? Об этом в программе "Образовательная среда" портала "Российское образование" рассказала проректор по связям с общественностью МПГУ Татьяна Владимирова.

- Есть такая технология - "лекция вдвоем". Это когда опытный педагог и молодой специалист ведут занятия вместе. И здесь "возрастной" учитель, который находится на удаленном доступе, может продолжать обучать класс, а молодой специалист, в какой-то степени, может быть его "руками", - рассказала Татьяна Владимирова. - И мы сейчас будем думать о том, что в таком формате можно реализовать практическую подготовку будущих педагогов, когда талантливые студенты уйдут на практику в школы как тьюторы. Я очень надеюсь, что этот тандем получится.

По словам эксперта, сегодняшняя непростая ситуация дала толчок развитию системы наставничества в школах, когда опытные педагоги помогают молодым, и наоборот.

- Студенты могут создавать яркую, интересную и вместе с тем воспитывающую среду в школах. Сейчас необходимо найти баланс в работе между учителями, которые имеют богатый педагогический опыт, и студентами-старшекурсниками, которые только придут, - рассказала она. - Они могут не только помогать вести уроки по предметам, но также быть помощниками классных руководителей, организовывать внеурочные мероприятия.

Комментарии

Салават Сагитов, ректор Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы:

- Спасибо нашим преподавателям старшего возраста за то, что они еще работают.

Во всех вузах республики Башкортостан было принято решение, что с первого сентября по первое ноября учатся очно только первые курсы. Все остальные - продолжают на дистанте.

Мы будем просить, чтобы первый курс перевели на дистант, а наши выпускные курсы - наоборот - вывели с дистанта на "очку". Потому что им дипломы писать, им госэкзамены сдавать тоже надо. Ситуация крайне неоднозначная. Мы понимаем при этом, что здоровье превыше всего.

И то, что в Москве сейчас такое тьюторство закрепили, я думаю, ребятам только на пользу пойдет. Они почувствуют в еще большей степени, что такое быть учителем. Ведь это действительно очень сложно - прийти в класс, начать общаться с детьми. Это общение, может быть, поможет будущим учителям влиться в коллектив.

Алексей Герасев, ректор Новосибирского государственного педагогического университета:

- На данный момент у нас порядка 200 классов отправлено на дистант. А ноябрь - пик, когда студенты выходят на педагогическую практику. И сейчас наши методисты продумывают, каким образом ее модифицировать, чтобы помочь и педагогам, и учащимся, и образовательным учреждениям в целом, но при этом чтобы и студент сформировал современные практические навыки.

Это серьезный вызов, особенно для региональных вузов. И вместе с тем здесь двусторонняя польза. Ведь одно дело, когда студенту рассказывать, как правильно такую работу организовывать, а другое дело, когда он сам организует ее на практике, в связке с опытным педагогом и с классом. В этом плане и студент приобретает практические компетенции, и педагог, который участвует в этой работе, учится. Школьники тоже довольны.

Мы сейчас серьезно пересматриваем педагогическую практику, ее содержание, технологическое оснащение, чтобы наши студенты и сами могли учиться, и оказывать помощь системе образования.