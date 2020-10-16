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16.10.2020 06:28
Рубрика: В мире

Байден назвал условие своего участия в новых дебатах с Трампом

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден прибыл в Национальный центр конституции в Филадельфии. Фото: AP Photo / Carolyn Kaster Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден прибыл в Национальный центр конституции в Филадельфии. Фото: AP Photo / Carolyn Kaster
Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден прибыл в Национальный центр конституции в Филадельфии. Фото: AP Photo / Carolyn Kaster

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден готов участвовать в теледебатах с нынешним хозяином Белого дома Дональдом Трампом. При этом он ожидает, что его соперник перед встречей обязательно сдаст тест на коронавирус. Об этом демократ заявил на предвыборном мероприятии в Филадельфии, которое транслировал телеканал ABC.

Фото: AFP/Alex Edelman
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"Безусловно я буду следовать тем правилам, которые определит комиссия по президентским теледебатам, но при этом ожидаю, что мой оппонент пройдет дополнительную проверку, перед тем, как появится на встрече. Это вопрос не только личной безопасности, но и здоровья всех, кто занят на дебатах", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Первый раунд переговоров между Трампом и Байденом состоялся 29 сентября в Кливленде. Второй должен был пройти 15 октября в Майами, однако второго октября стало известно о заболевании коронавирусом президента США и его супруги. Ранее Джо Байден пообещал, что в случае победы на выборах президента страны, он введет в США обязательное ношение масок в общенациональном масштабе, чтобы справиться с пандемией. На свою избирательную компанию с начала года кандидат от Демократической партии США уже потратил свыше 500 миллионов долларов.

Напомним, до всеобщих выборов в США остается чуть больше двух недель. Они назначены на третье ноября. Основным соперником Байдена в споре за главный пост в стране будет ныне действующий президент США Дональд Трамп.

В мире США Выборы президента США-2020 Пандемия коронавируса COVID-19

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