Названы самые громкие сделки России на рынке контента MIPCOM Online+

Стоит отметить, новый формат пошел ему только на пользу. Такого интересного и насыщенного рынка и такого глобального представительства нашей страны в последнее время не было. И это при том, что и MIPCOM, и прошедший в этом году параллельно фестиваль сериалов Canneseries всегда прогрессивны, задают новые тренды и радуют новинками.

Сейчас основная программа обоих площадок завершена. Платформа работает для аккредитованных участников до 17 ноября, а сериалы можно смотреть до 21 октября. Но первые итоги уже подведены. Как писала "РГ", в этом году четыре российских проекта вошли в престижный международный рейтинг Fresh TV от исследовательской компании The Wit, актриса Полина Максимова получила приз фестиваля Canneseries за лучшее исполнение главной роли в сериале "257 причин, чтобы жить".

Всего цифровой MIPCOM собрал в этом году более 6000 участников из 100 стран мира, среди которых - более 35 российских компаний. В рамках MIPCOM Week с 12 по 16 октября дистрибьюторы представили свои новые проекты, провели онлайн-переговоры с байерами и приняли участие в конференции, на которой выступили мировые эксперты телевизионной индустрии. Объединенный национальный стенд Made in Russia был организован в рамках бизнес-миссии Российского экспортного центра.

Подробнее о сделках и достижениях. Сериал "Перевал Дятлова" Валерия Федоровича и Евгения Никишова отобран в программу международного кинофестиваля в Женеве (GIFF) (об этом сериале в "РГ" вышел отдельный материал), на мировом рынке его представляет Beta Film. Компания Cineflix занимается международной дистрибуцией сериала "Обычная женщина" - зарубежным партнерам объявили о продлении проекта на второй сезон.

Драма "Содержанки" также продолжает покорять международных зрителей - компания финализирует новую сделку по проекту на англоговорящие территории. Проектом также заинтересовались в странах Азии.

Международный дистрибьютор контента Dori Media Group, занимающийся, помимо прочих проектов, сериалом "Пёс" телеканала НТВ, продал права на него венгерскому телеканалу RTL и польской группе компаний Wirtualna Polska. Телекомпания НТВ также объявила сделку с NHK Enterprises, Inc. (NEP), бизнес-подразделением крупнейшей общественной телекомпании Японии NHK, о продаже прав на исторический проект "Безсоновъ". Сериал будет показан на телеканале AXN Mystery в феврале 2021 года.

Компания "Совтелеэкспорт", официальный дистрибьютор контента ВГТРК, договорилась о продаже документальных фильмов "Никита Хрущев: от Манежа до Карибов", "Тамерлан. Архитектор степей" и сериала "Екатерина. Самозванцы" в Грецию. Документальные проекты "Полигон", "Танковый биатлон" и "Метро" отправятся в Сербию. Дистрибьютор из ОАЭ проявил интерес к линейке научно-популярных фильмов - сделка находится на стадии согласования. Партнер из Словакии компания рассматривает покупку лицензии на телесериал "Зулейха открывает глаза" Егора Анашкина в 2021 году. Обсуждается продажа пакета сериалов на территорию Латинской Америки.

Компания "Марс Медиа" реализовала права на исторические сериалы "Великая" Игоря Зайцева и "Григорий Р." Андрея Малюкова на территорию Латинской Америки.

Компания Russian World Vision достигла договоренностей с американской компанией о реализации цифровых прав на свою библиотеку компании. К фильмам "Двадцать восемь панфиловцев" и "Спарта" проявил интерес дистрибьютор из Индии - с индийским партнером компания также ведет переговоры о реализации прав на фильм "Домовой". С дистрибьютором из Великобритании Russian World Vision обсуждает продажу прав на фильм ужасов "Атакан. Кровавая легенда".

По итогам работы на MIPCOM Online+ компания "ОДИН-МЕДИА" нашла новых партнеров из Уругвая, Таиланда, Малайзии, Японии и Брунея и завершила переговоры с китайской компанией Sinovision International о продаже документального проекта "Великий Северный путь". Компания также обсудила совместную работу над производством международной версии фильма "Охотники за глубиной" с потенциальным партнером из Италии и ведет активные переговоры о пакетных сделках с Huawei и Pluto TV.

Что касается анимации, тут также есть чем гордиться. Весь мир будет смотреть наши мультфильмы. Группа компаний "Рики" закрыла несколько сделок по своим флагманским проектам "Тима и Тома", "Смешарики", "Фиксики" и "ПинКод" в рамках MIPCOM Online+. Канадская компания Epic Story Media (ESM) станет эксклюзивным дистрибьютором сериала "Тима и Тома" на французском и английском языках в США и Канаде, а также оператором официального YouTube канала. Проекты "Смешарики" и "ПинКод" также покажут в Канаде - компания ToonAVision стала партнером по дистрибуции и будет отвечать за телевизионные и VOD-права сериалов.

Приложение детского телевидения Hopster приобрело SVOD права на сериал "Фиксики" - проект будет доступен на платформе на английском языке. Агент по продажам "Фиксиков" PlayBig также заключил сделку с компанией P1KFILM SDN BHD - новые эпизоды сериала появятся на площадках азиатского спутникового оператора Astro, вещающего на территориях Малайзии и Брунея.

"Рики" подписала соглашение с GHI Media на трансляцию сериала "ПинКод" в Израиле - компания будет отвечать за показ первого сезона сериала на иврите на телеканалах и платформах. Онлайн-платформа Noorplay займется локализацией проекта на арабский язык.

Вьетнамская компания Yeah1 Group Corporation приобрела права на проекты "Смешарики" и "ПинКод" - сериалы будут доступны на английском и немецком языках на популярных YouTube каналах для детей, которыми руководит компания. "Рики" также подписала соглашение с VlogBox, чтобы расширить аудиторию на новых рынках - сериалы "Фиксики", "Смешарики" и "ПинКод" появятся в приложениях умного телевидения США и Канады.

Дистрибьютором студии Wizart в Индии по первой и второй частям франшизы "Снежная Королева" станет компания TOONZ ENTERTAINMENT, также подписаны соглашения по мультфильму "Снежная Королева: Зазеркалье" с TRD MEDIA на Африканский континент. Дистрибьютором сразу четырех проектов - двух частей полнометражных мультфильмов "Волки и Овцы" и двух частей франшизы "Снежная Королева" - станет компания DNC. "Снежная Королева: Зазеркалье" и "Снежная королева: Огонь и Лед" начнут показывать в Италии уже в ближайшее время.

В ближайшее время компания "Союзмульфильм" планирует заключить сделку с компаний Beijing Joy Culture Media по дистрибуции на территории Китая сериалов "Приключения Пети и Волка", "Новое Простоквашино" и "Пластилинки".

Лицензионное агентство brand4rent представило новый анимационный дошкольный сериал "Флора и команда" и проект "Монсики", который покажут в Китае (на цифровых платформах Xiaomi, Huawei и Changhong) и Европе (Arait Multimedia займется дистрибуцией проекта во Франции, Италии, Испании, Германии, Португалии, Польше и Финляндии).

Компания "Фестиваль Ералаш", которая в этом году дебютировала на MIPCOM, находится в стадии переговоров о создании медиа-платформы "Ералаш ТВ" совместно с компанией из Великобритании.

Прямая речь:

"В условиях пандемии компаниям нелегко наращивать зарубежные продажи при отсутствии привычного формата работы, традиционных кино- и телевизионных рынков. Однако цифровой формат предлагает те возможности, которые не были доступны ранее. Например, платформа MIPCOM и размещенный на ней российский павильон будут работать еще месяц - то есть международное медиасообщество, уникальная профессиональная аудитория рынка будет активна в этом онлайн-пространстве до середины ноября, а не разъедется спустя три дня. Это позволит компаниям провести больше переговоров и закрыть часть сделок, на которые не хватило времени в рамках основной программы.

Уже сегодня мы видим высокую бизнес-активность компаний-участников павильона - за первые три дня они провели более 150 встреч с зарубежными партнерами. По итогам прошедшего периода с прошлогоднего рынка, наши экспортеры заявили о заключенных новых сделках на общую сумму около полумиллиарда рублей. В этом году наши компании во время переговоров с байерами могли приводить новые аргументы в пользу заключения контрактов именно с ними, так как с российскими производителями стало выгоднее работать благодаря новой запущенной РЭЦ субсидии на поддержку маркетинговых кампаний за рубежом и адаптации проектов к требованиям внешних рынков", - отметила Евгения Данильченко, руководитель направления экспорта креативных индустрий РЭЦ.

"Несмотря на непривычный формат - полностью цифровой, рынок оказался очень активным для российской индустрии. Сериалы "Шерлок в России", "Хороший человек", "Территория" и шоу "Секрет" были отобраны в рейтинг Fresh TV. Российский проект впервые получил награду фестиваля Canneseries - очень важно, что отмечена именно актриса Полина Максимова - не только сами проекты, но и лица российского кино и телевидения начинают завоевывать внимание за рубежом. В прошлом году в конкурсе участвовала "Эпидемия", которая прозвучала и в подборке Fresh TV в апреле, а этой осенью вошла в топ Netflix по просмотрам в мире. Уверена, что проект "257 причин, чтобы жить" также покорит не только национальную, но и зарубежную аудиторию", - отметила Александра Модестова, генеральный директор компании "Экспоконтент" (официальный представитель MIPCOM и MIPTV в России, Украине и СНГ).