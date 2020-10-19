Renault предложила россиянам тест-драйвы с выездом на дом

Компания Renault сообщила о расширении географии действия услуги "Домашние тест-драйвы" и списка доступных для пробной поездки моделей.

Впервые сервис тест-драйва с выездом к клиенту был запущен Renault летом 2019 года и действовал только в Москве, в феврале пробный запуск состоялся в Екатеринбурге.

С 19 октября воспользоваться услугой "Домашние тест-драйвы" могут жители городов-"миллионников": Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Самара, Уфа, Казань, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Краснодар.

Для пробной поездки помимо кросс-купе Renault Arkana компания теперь предлагает новый Kaptur.

О расширении списка доступных сервисов сообщил российский УАЗ: жители Москвы смогут взять "Патриот" в топовой версии на "автомате" в аренду от нескольких дней до месяца.