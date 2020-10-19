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Рубрика: Общество

Жириновский предложил закрыть границу для российских туристов

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в России надо ограничить выезд за границу. Речь идет о туристических поездках.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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"Нужно срочно прекратить выезд наших граждан за рубеж", - сказал политик, напомнив о рекордных показателях по COVID-19 в Москве и ряде регионов. По мнению Жириновского, именно отдыхающие привезли вирус с курортов в Россию и спровоцировали "вторую волну" SARS-CoV-2 в стране. "В будущем поездки можно возобновлять только в те страны, где эпидемия остановлена", - добавил лидер ЛДПР.

Напомним, сейчас российские туристы могут отдыхать в Турции, Танзании, Египте, ОАЭ, на Мальдивах и Кубе. Ранее главный аллерголог-иммунолог Минздрава РФ Рахим Хаитов заявил, что осенняя вспышка коронавирусной инфекции в России была неизбежна, так как туристы лежали на пляжах, где, конечно же, все были без масок, посещали рестораны и другие места с огромным количеством людей.

Общество Здоровье Партии ЛДПР Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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