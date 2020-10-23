Вышел трейлер криминальной ретро-драмы с Марго Робби "Страна грез"

На YouTube-канале Paramount Movie опубликован трейлер криминальной ретро-драмы "Страна грез" (Dreamland) с дважды "оскаровской" номинанткой Марго Робби в главной женской роли.

Дело происходит в тридцатые годы прошлого века, в годину Великой депрессии. Юный Юджин (Финн Коул, "Острые козырьки", "Форсаж 9"), мечтающий сбежать уже с семейной фермы на задворках Техаса, находит и прячет раненую беглую грабительницу банков Эллисон. И далее начинает испытывать огромные душевные терзания, разрываясь меж почти немедленно поднявшимися в его душе лирическими чувствами к дерзкой особе и желанием получить назначенную за ее голову весомую награду…

Режиссер - Майлз Джорис-Пейрафит. Скрипт - от сценариста "Ривердэйла" Николааса Цварта, дебютирующего сим на полном метре. Маргоша, солнышко наше, - сопродюсер.

В других ролях: Трэвис Фиммел ("Викинги", "Воспитанные волками"), Гаррет Хедлунд ("Троя"), Керри Кондон ("Три билборда…"), Лола Кёрк ("Моцарт в джунглях"), Дэрби Кэмп ("Большая маленькая ложь").

Российская премьера - 12 ноября.