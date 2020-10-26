Госдума рассмотрит законопроекты о верховенстве Основного Закона

27 октября Государственная Дума начинает обсуждение в первом чтении законопроектов, внесенных президентом в составе второго пакета в развитие положений обновленной Конституции.

Официальный представитель президента при рассмотрении законопроектов палатами Федерального Собрания, председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал "Российской газете" о повестке дня этого ответственного заседания Государственной Думы.

Павел Владимирович, в процессе обсуждения изменений в Конституции живой интерес и даже споры вызвал вопрос о приоритете нашего Основного Закона над международными актами. Поправки приняты, что нужно для их реализации на практике?

Павел Крашенинников: Мы исходим из того, что в нашей правовой системе, основанной на верховенстве Конституции, не могут применяться правила международных актов, которые противоречили бы конституционным положениям.

Законопроекты о верховенстве Конституции и приоритете ее действия на территории нашей страны выносятся на рассмотрение в первом чтении.

Изменения потребуются в ряд законов, в том числе в Гражданский кодекс, Гражданский процессуальный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный и Кодекс административного судопроизводства, а также еще в 115 законодательных актов Российской Федерации.

Нужно отметить, что все это осуществляется при сохранении правовых позиций, направленных на уважение основных принципов международного права.

Напомните, как выглядят нормы о верховенстве Конституции РФ, принятые всероссийским голосованием?

Павел Крашенинников: Конституция имеет высшую юридическую силу. Это базовое правило ст. 15 Конституции. В ее развитие изменения внесены в несколько конституционных норм. Указано, что международные договоры России, если они не соответствуют Конституции, не подлежат введению в действие и применению.

Поправкой к ст. 79 Основного Закона предусмотрено, что решения межгосударственных органов, основанные на толковании международных договоров России, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации.

Кроме того, в ст. 125 появляется очень важное дополнение, что акты или их отдельные положения, не подлежат применению в истолковании, отличном от сформулированного Конституционным судом.

Какие изменения должны быть внесены в действующие законы и другие акты?

Павел Крашенинников: Предлагается уточнить правила соотношения российского законодательства и норм международного права. В кодексах, которые я назвал, будет указано, что не допускается применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции РФ. Еще в 115 законодательных актах уточняются положения в части соотношения внутреннего российского законодательства и актов, принятых в рамках международного сотрудничества. В их число входят: закон о международных договорах, основы законодательства о нотариате, законы о защите прав потребителей, о третейских судах, персональных данных и связи, об образовании, о государственной границе и обороне, о космической деятельности и о недрах, об опеке и попечительстве, ветеринарии и многие другие.

В эти законы вносится норма о том, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции, не подлежат исполнению в России.

Общепризнанные принципы и нормы международного права являются частью российской правовой системы, включая правовые стандарты прав человека

Дума рассматривает поправки в закон о Конституционном суде, там есть положения о роли нашего высшего суда в подобных ситуациях.

Павел Крашенинников: Новые полномочия Конституционного суда будут отражены также в законе о международных договорах, его правила будут распространяться на отношения в различных областях жизни. Именно КС разрешает вопрос, можно или нет исполнять решение межгосударственного органа, если есть опасения, что оно основано на позициях, которые противоречат нашей Конституции.

Также КС определяет, как быть, если иностранный или международный суд, либо арбитраж налагает некие обязанности на Россию, однако такое решение не соответствует основам публичного правопорядка Российской Федерации.

Это положение вызвало критику со стороны, как теперь говорят, наших партнеров. Мол, Россия противопоставляет свой правопорядок международным правилам. Хотя большой вопрос, кто их писал?

Павел Крашенинников: Правило о публичном порядке является одним из основополагающих принципов международного права. Действительно, нет какого-либо свода международных законов, но есть принципы. Это, например, в том числе равенство участников отношений и форм собственности, свобода договора, недопустимость произвольного вмешательства в частные дела, обеспечение восстановления нарушенного права, добросовестность участников отношений. Общепризнанные принципы и нормы международного права являются частью российской правовой системы, включая правовые стандарты прав человека. Они отражены и в конституционных нормах, и в различных законодательных актах.

Подчеркну, что Россия не отказывается от своих международных обязательств. Речь идет о конституционно приемлемом механизме их исполнения.

Конституционный суд, ссылаясь на отечественный правопорядок, может отвергнуть любой иностранный вердикт?

Павел Крашенинников: Неприменение норм иностранного права возможно только в исключительных случаях. И требует от Конституционного суда серьезного обоснования, исходя из основ конституционного строя. Обозначая приоритет своей Конституции, Россия, таким образом, не делает чего-то из ряда вон выходящего.

Нами не должны заключаться международные договоры, не соответствующие Основному Закону. А правила международного договора или основанные на них решения, если они нарушают конституционные положения, не могут и не должны применяться в нашей правовой системе. В этом суть верховенства Конституции.

В предыдущем интервью вы раскрыли содержание закона о правительстве, который выносился на первое чтение. Статус и полномочия правительства, о чем вы подробно рассказывали, депутатами подтверждены?

Павел Крашенинников: Проект нового закона о правительстве был внесен президентом в составе первого пакета инициатив и теперь выносится на третье, окончательное чтение. На основе конституционного принципа единства системы публичной власти проект определяет статус правительства и его взаимодействие с другими органами публичной власти, прежде всего с парламентом.

Устанавливается новый порядок назначения на должность членов правительства, предусматривающий усиление роли парламента. Председатель правительства, его заместители и федеральные министры (кроме "силового блока") назначаются президентом после их утверждения Государственной Думой. Министры "силового блока", руководство деятельностью которых осуществляет президент (минобороны, МВД, МЧС, минюст, МИД) назначаются на должность президентом после консультаций с Советом Федерации. Таким образом, утверждение всех членов правительства будет происходить публично.

Кто же выиграет от предлагаемых изменений? Ответ один - выиграет общество. Поскольку общество, любой гражданин сможет видеть, как формируется правительство, как обсуждаются конкретные персоналии, насколько они компетентны в конкретной области и есть ли у них парламентская поддержка. Это новая ответственность, как для самих членов кабинета министров, так и для парламентариев. В развитие положений Конституции закрепляются обновленные полномочия правительства в области социального обеспечения, защиты семьи и детства, здравоохранения, взаимодействия с институтами гражданского общества и в иных областях. Все эти изменения развивают новые конституционные положения и позволят обеспечить слаженную работу органов публичной власти, четкость и эффективность их действий во благо общества и государства.