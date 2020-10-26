Новости

"Барселона" пожаловалась на арбитра матча против "Реала" 02:00
Способное достроить "Северный поток-2" судно отправилось к месту работ 01:38
В Москве скончались 62 пациента с коронавирусом 00:45
Спецназ задержал угрожавших экипажу танкера в проливе Ла-Манш 00:33
Режим прекращения огня между Баку и Ереваном вступит в силу 26 октября 25.10.2020
Экзитполы: В Харькове победил Кернес, Кличко вышел во второй тур в Киеве 25.10.2020
"Союз-2" со спутником "Глонасс-К" стартовал с Плесецка 25.10.2020
Париж ответил на бойкот французских товаров странами Ближнего Востока 25.10.2020
Леонид Якубович не исключил смену ведущего на "Поле чудес" 25.10.2020
Сергей Никоненко был госпитализирован в реанимации с COVID-19 25.10.2020
США исчерпали возможности по введению новых санкций в отношении РФ и Ирана 25.10.2020
За сутки вылечились от коронавируса 64 российских военнослужащих 25.10.2020
Получивший 7,5 лет Ефремов прокомментировал работу своих адвокатов 25.10.2020
Специалисты рассказали, какие приложения нужно удалить со смартфона 25.10.2020
Анна Щербакова выиграла Кубок России в Сочи 25.10.2020
Жителя Волгограда избили до комы после ссоры в родительском чате 25.10.2020
"Химки" обыграли на выезде "Ростов" благодаря голам в добавленное время 25.10.2020
Кудрин дал совет, как хранить сбережения 25.10.2020
Путин поздравил Нурмагомедова с победой 25.10.2020
Институт Коха в Германии пытались поджечь 25.10.2020
На Украине прекратили работу "липового" избирательного участка 25.10.2020
Глава "Аэрофлота" назвал возможную дату возобновления полетов в Европу 25.10.2020
Премьер Болгарии сдал положительный тест на коронавирус 25.10.2020
"Спартак" отреагировал на заявление "Краснодара" о предвзятом судействе 25.10.2020
Эрдоган заверил, что Турция не откажется от российских С-400 25.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Задайте вопрос Сергею Аноприенко
Задайте вопрос Сергею Аноприенко
26.10.2020 01:38
Рубрика: Экономика

Способное достроить "Северный поток-2" судно отправилось к месту работ

Текст: Сергей Тихонов
Трубоукладчик "Академик Черский" снялся с рейда вблизи Калининграда и движется на северо-запад в сторону датского острова Борнхольм, где находится недостроенный участок газопровода "Северный поток-2". Об этом свидетельствуют данные сервиса определения геопозиции морских судов Vesselfinder.com.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Осадка судна - 6,8 метра, что соответствует его полной загрузке. Считается, что до этого "Академик Черский" проходил техническое переоснащение и загружался необходимым оборудованием в немецком порту Мукран, после чего отправился в акваторию Калининграда для прохождения испытаний.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
США анонсировали расширение санкций против "Северного потока-2"

"Академик Черский" - единственный в России трубоукладчик с системой динамического позиционирования на борту. После того, как в конце прошлого года газопровод не смогли достроить из-за американских санкций, под которые попали морские суда, занимающиеся укладкой труб на глубинах более 30 метров, "Академик Черский" считается наиболее вероятным кандидатом на достройку "Северного потока-2". В феврале этого года он покинул дальневосточный порт Находка и направился на запад. Обогнув Евразию и Африку, он прибыл в немецкий порт Мукран 12 мая, где находился до начала октября. Второго октября он снялся с якоря и направился в сторону Калининграда для прохождения испытаний и подготовке к завершающему этапу работ по достройке газопровода.

Первого октября стало известно, что компания Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока-2", получила разрешение датского энергетического агентства (DEA) на эксплуатацию газопровода на континентальном шельфе Дании. Мощность двух линий "Северного потока-2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Он прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

Интервью председателя ВАК Владимира Филиппова "Российской газете". Главное
Режим прекращения огня между Баку и Ереваном вступит в силу 26 октября
Глава "Аэрофлота" назвал возможную дату возобновления полетов в Европу
Греф ожидает укрепления рубля до конца года
Собянин: Есть надежда на снижение динамики заболеваемости COVID-19 в Москве
Минфин разъяснил, к каким доходам будет применяться НДФЛ по ставке 15%
Как бизнесу пережить коронакризис