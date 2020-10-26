Способное достроить "Северный поток-2" судно отправилось к месту работ

Осадка судна - 6,8 метра, что соответствует его полной загрузке. Считается, что до этого "Академик Черский" проходил техническое переоснащение и загружался необходимым оборудованием в немецком порту Мукран, после чего отправился в акваторию Калининграда для прохождения испытаний.

"Академик Черский" - единственный в России трубоукладчик с системой динамического позиционирования на борту. После того, как в конце прошлого года газопровод не смогли достроить из-за американских санкций, под которые попали морские суда, занимающиеся укладкой труб на глубинах более 30 метров, "Академик Черский" считается наиболее вероятным кандидатом на достройку "Северного потока-2". В феврале этого года он покинул дальневосточный порт Находка и направился на запад. Обогнув Евразию и Африку, он прибыл в немецкий порт Мукран 12 мая, где находился до начала октября. Второго октября он снялся с якоря и направился в сторону Калининграда для прохождения испытаний и подготовке к завершающему этапу работ по достройке газопровода.

Первого октября стало известно, что компания Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока-2", получила разрешение датского энергетического агентства (DEA) на эксплуатацию газопровода на континентальном шельфе Дании. Мощность двух линий "Северного потока-2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Он прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию.