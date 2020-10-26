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Вышел трейлер мюзикла Райана Мерфи "Выпуской"

Новости
    26.10.2020, 18:30
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Всё поет, пляшет, искрится блестяшками, гомоэротизмом и бодипозитивчиком - сервис Netflix показал трейлер мюзикла "Выпускной" (The Prom) от Райана Мёрфи, создателя АИУ, АИП и еще приблизительно миллиона проектов.

Фото: youtube.com
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Лента - адаптация номинированной на "Эмми" одноименной бродвейской постановки 2018 года. Где группа некогда важных артистов из Нью-Йорка, чей новый мюзикл только что провалился, отправляется в маленький старорежимный городок в Индиане. Чтобы с оказией расшорить общественность и поспособствовать выпускнице-лесбиянке Эмме (дебютантка полного метра Джо Эллен Пеллман, "Двойка", "Удивительная миссис Мейзел") пойти на выпускной бал со своей чернокожей, естественно, герлфренд (Ариана ДеБоуз, "Голубая кровь"). Что бедняжке было строго-настрого запрещено "реакционерами".

Мёрфи - режиссер. В остальных ролях: трижды оскароносная Мерил Стрип, единожды оскароносная Николь Кидман, Джеймс Корден, Эндрю Рэннеллс, Керри Вашингтон.

Релиз - 11 декабря.

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