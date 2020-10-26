Вышел трейлер мюзикла Райана Мерфи "Выпуской"

Всё поет, пляшет, искрится блестяшками, гомоэротизмом и бодипозитивчиком - сервис Netflix показал трейлер мюзикла "Выпускной" (The Prom) от Райана Мёрфи, создателя АИУ, АИП и еще приблизительно миллиона проектов.

Лента - адаптация номинированной на "Эмми" одноименной бродвейской постановки 2018 года. Где группа некогда важных артистов из Нью-Йорка, чей новый мюзикл только что провалился, отправляется в маленький старорежимный городок в Индиане. Чтобы с оказией расшорить общественность и поспособствовать выпускнице-лесбиянке Эмме (дебютантка полного метра Джо Эллен Пеллман, "Двойка", "Удивительная миссис Мейзел") пойти на выпускной бал со своей чернокожей, естественно, герлфренд (Ариана ДеБоуз, "Голубая кровь"). Что бедняжке было строго-настрого запрещено "реакционерами".

Мёрфи - режиссер. В остальных ролях: трижды оскароносная Мерил Стрип, единожды оскароносная Николь Кидман, Джеймс Корден, Эндрю Рэннеллс, Керри Вашингтон.

Релиз - 11 декабря.