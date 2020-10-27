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27.10.2020 00:06
Рубрика: Экономика

Трубоукладчик "Академик Черский" идет в немецкий порт Мукран

Текст: Сергей Тихонов

Главный претендент на достройку "Северного потока-2", трубоукладчик "Академик Черский" направляется в немецкий порт Мукран, где находится логистическая база газопровода - хранятся трубы и прочее оборудование. Об этом свидетельствуют данные сервиса определения геопозиции морских судов Vesselfinder.com.

Достраивать "Северный поток - 2" придется своими силами

Сейчас трубоукладчик проходит место достройки газопровода около датского острова Борнхольм. В Мукран "Академик Черский" должен прибыть утром 27 октября. Неподалеку от немецкого порта находятся также два судна снабжения "Умка" и "Финвал", которые предположительно будут участвовать в работах.

"Академик Черский" - единственный в России трубоукладчик с системой динамического позиционирования на борту. В феврале этого года он покинул дальневосточный порт Находка и, обогнув Евразию и Африку, прибыл в Мукран 12 мая, где находился до начала октября. Второго октября он снялся с якоря и направился в сторону Калининграда, предположительно для прохождения испытаний и подготовке к завершающему этапу работ по достройке газопровода.

В конце прошлого года газопровод "Северный поток-2" не смогли завершить из-за санкций США. Под американские ограничения попали морские суда, занимающиеся укладкой труб российских морских газопроводов на глубинах более 30 метров. После введения санкций Вашингтон потребовал от европейских компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство.

Мощность двух линий "Северного потока-2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Он прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. На сегодняшний день уложено более 2300 км труб "Северного потока-2" из 2460 км.

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