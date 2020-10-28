"ГАЗель Next" с двигателем Volkswagen появилась в продаже. Но не для всех

Сегодня ряд СМИ распространили информацию о том, что Горьковский автозавод начал продажи "ГАЗели Next" с 2,0-литровым турбодизелем Volkswagen. Такая версия предлагается исключительно в качестве бортового грузовика с одинарной кабиной.

Опрошенные "Российской газетой" дилеры отмечают, что ситуация с реализацией новинки непонятная. Какие-то дилеры получают товарные машины, какие-то нет. Даже отсутствуют данные об обозначении модели. Официально отечественный производитель не объявлял о старте продаж "ГАЗели Next" с немецким дизелем.

Как сообщили "Российской газете" в "Группе ГАЗ", в продажу поступила ограниченная партия автомобилей с двухлитровым двигателем Volkswagen EA189 мощностью 136 л. с. Пока экземпляры продаются только через одного дилера - "Авторитэйл-М" в Москве. Базовая версия стоит от 1 500 000 рублей.

Volkswagen EA189 тяговитее и экономичнее, нежели 149-сильный турбодизель Huadong (Cummins) 2.8. Перспективный мотор стыкуется с "газовской" шестиступенчатой механической КП. Коробка способна передавать крутящий момент до 450 Нм. Ресурс данного узла составляет 300 тысяч километров.

Напомним, в 2018 году на выставке IAA в Ганновере впервые была представлена "ГАЗель Next" с подушкой безопасности, электронной системой динамической стабилизации (ESP) и новыми силовыми агрегатами.

В 2019 году на выставке Comtrans дебютировала "ГАЗель NN" с обновлённым внешним видом и полностью новым интерьером. Серийный выпуск глубоко рестайлинговой модели должен стартовать в 2021 году. ГАЗ уже запатентовал переднюю панель для новой "ГАЗели" и экстерьер семейства "ГАЗель NN".