Видео: Гоша Куценко во второй раз переболел коронавирусом

Российский актер Гоша Куценко уже во второй раз излечился от новой коронавирусной инфекции. О чем сообщил сегодня через Instagram, в качестве саундтрека применив гимн Валерия Кипелова "Я свободен".

Напомним. В первый раз актер заразился COVID-19, по его словам, еще зимой прошлого года, но перенес болезнь на ногах, так как стал обладателем антител. О повторном заражении Гоша рассказал неделю назад.

"Всё! Я Свободен! Две недели борьбы не на шутку! Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить!" - уверяет Куценко. Призвав не верить "отрицающим ковид", так как "люди не ведают, что болтают!"

"Верьте врачам и тем, кто перенёс. Особенно в тяжелой форме! А особенно верьте тем, кого уже нет. Это особенная пневмония! И только специалисты, набивающие руку ежедневным тяжелейшим трудом, заслуживают доверия!", - добавил Гоша, напомнив о необходимости ношения масок и соблюдения социальной дистанции.

Ранее коронавирусом заболели Роман Виктюк, Ксения Собчак, Кристина Асмус и Лёва Би-2. Также есть информация, что коронавирус предварительно диагностирован у Евгения Петросяна.