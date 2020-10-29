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Видео: Гоша Куценко во второй раз переболел коронавирусом

Новости
    29.10.2020, 11:21
Текст:   Олег Усков

Российский актер Гоша Куценко уже во второй раз излечился от новой коронавирусной инфекции. О чем сообщил сегодня через Instagram, в качестве саундтрека применив гимн Валерия Кипелова "Я свободен".

Напомним. В первый раз актер заразился COVID-19, по его словам, еще зимой прошлого года, но перенес болезнь на ногах, так как стал обладателем антител. О повторном заражении Гоша рассказал неделю назад.

Фото: kinopoisk.ru
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"Всё! Я Свободен! Две недели борьбы не на шутку! Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить!" - уверяет Куценко. Призвав не верить "отрицающим ковид", так как "люди не ведают, что болтают!"

"Верьте врачам и тем, кто перенёс. Особенно в тяжелой форме! А особенно верьте тем, кого уже нет. Это особенная пневмония! И только специалисты, набивающие руку ежедневным тяжелейшим трудом, заслуживают доверия!", - добавил Гоша, напомнив о необходимости ношения масок и соблюдения социальной дистанции.

Ранее коронавирусом заболели Роман Виктюк, Ксения Собчак, Кристина Асмус и Лёва Би-2. Также есть информация, что коронавирус предварительно диагностирован у Евгения Петросяна.

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