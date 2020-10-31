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Рубрика: Экономика

Какие страны быстрее восстановят добычу нефти после кризиса

Текст: Сергей Тихонов
Темпы восстановление нефтяной отрасли после коронакризиса в разных странах будут неравномерными, в зависимости от географии, экономической модели и системы налогообложения.
Фото: Максим Боговид/РИА Новости Фото: Максим Боговид/РИА Новости
Фото: Максим Боговид/РИА Новости

Ранее, глава минэнерго Александр Новак в своей статье в журнале "Энергетическая политика сделал прогноз, что в 2023-2025 годах произойдет снижение мирового производства нефти на 5 млн баррелей в сутки из-за спада инвестиций в добычу в 2020 году.

Фото: iStock
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Ожидается, что именно в этот период (2023-2025 год) мировой экономике удастся окончательно преодолеть последствия пандемии и обострится борьба за рынки сбыта. При резком росте спроса на нефть и возникновении ее дефицита это может привести к сильному росту котировок барреля. В этом случае в наилучшем положении окажутся страны, которые смогут быстро нарастить производство нефти. При плавном увеличении потребления выиграют государства, в которых наиболее низкая себестоимость добычи. Но в обоих сценариях комфортнее себя будут чувствовать производители из тех стран, где в нефтяной отрасли короткий инвестиционный цикл - период времени с первого финансового вложения в проект до достижения им запланированных показателей (запланированных объемов добычи нефти).

"Возникновение дефицита нефти крайне маловероятно", - говорит управляющий партнер консалтинговой группы Bright Денис Абакумов. - Во-первых, сам тезис - прохождение кризиса - очень спорный, так как мир вряд ли вернется к доковидному состоянию. Начавшийся процесс деглобализации будет сопровождаться длительной системной трансформацией, которая изменит мировую конъюнктуру. Во-вторых, нефтяная отрасль имеет колоссальный накопленный запас прочности, чтобы быстро восстановить утраченные позиции в части объемов добычи. При этом текущее сокращение инвестиций сильнее скажется на странах с длинным циклом разработки новых месторождений, к которым относится Россия. Также следует учитывать, что консервация ряда месторождений в РФ при сегодняшних ценах на нефть делает проекты по их перезапуску практически нерентабельными. Значит, многие старые месторождения просто прекратят существовать. Поэтому страны Ближнего Востока выгодно отличаются от России, так как у них больше технологических возможностей воспользоваться разными наборами опций по сокращению и наращиванию добычи, считает Абакумов.

Также нужно учитывать особенности фискальных систем. Хуже всего из-за большой налоговой нагрузки будут чувствовать нефтяные компании в Африке, считает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Она уточнила, что самая легкая налоговая нагрузка в Европе и Канаде, но здесь направление дальнейших инвестиций изменится в сторону развития энергосетей, энергосбережения и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

В чем опасность снижения инвестиций в добычу нефти

Наша страна в данном вопросе находится на перепутье. С одной стороны оказывается поддержка нефтесервисным компаниям, производящим все технические работы на месторождениях по извлечению нефти - от бурения скважин и проведения гидроразрыва пласта до хозяйственного обустройства участков. Решение создать Фонд незаконченных нефтяных скважин, которые в будущем можно будет быстро ввести в эксплуатацию, позволит России быстро нарастить добычу. С другой, налоговая нагрузка на нефтяные компании с 2021 года возрастет, и многие высоко затратные проекты могут стать нерентабельными при ценах на нефть ниже 50 долларов за баррель.

Также большое значение будет иметь, насколько долгим и глубоким окажется снижение вложений в нефтяную отрасль. "Наиболее значительным падение инвестиций в сегмент нефтегазовой добычи окажется в Африке и Северной Америке - минус 47% и 42% относительно 2019 года, соответственно", - говорит директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова. - В США такое падение объявляется крахом сланцевой индустрии (банкротства, сокращение расходов), но после волны консолидаций отрасль восстановится и будет более устойчивой к кризисам. На Ближнем Востоке падение инвестиций составит всего 9,5%. В целом, государственные компании в странах, в значительной степени зависящих от экспортной выручки от продаж нефти, оказываются более устойчивы к резким изменениям конъюнктуры, в том числе благодаря поддержке властей, сказала Белова.

В итоге, возможности России оказываются где-то посередине - у страны есть возможность быстро нарастить добычу, но многое будет зависеть от предоставления льгот нефтяным компаниям и дальнейшей налоговой политики. Ожидать резкого прироста вложений в нефтяную отрасль не приходится, но сократить продолжительность инвестиционного цикла, который сейчас здесь составляет от 5 до 10 лет, вполне возможно.

Экономика Отрасли Нефть и газ

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