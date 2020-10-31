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Режиссер "Прочь" займется ремейком "Людей под лестницей" Крэйвена

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    31.10.2020, 15:52
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Создатель хорроров "Прочь", "Мы" и новой "Сумеречной зоны" Джордан Пил, который сейчас просто везде, может заняться еще одним жанровым проектом.

Фото: kinopoisk.ru
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Как пишет Collider, речь идет о ремейке "Людей под лестницей" - ленты "папы" Фредди Крюгера Уэса Крэйвена.

Отметим, что перспективы предприятия видны уже отсюда: хорошо зная умонастроения Пила, легко спрогнозировать, что речь в ремейке пойдет о парочке еще более злобных расистов, терроризирующих в своем подполе множество бедных негров.

Пока есть данные, что Пил выступит продюсером картины. Также к ленте подключен Уин Розенфельд, коллега Джордана по "Черному клановцу" и сценарист ребута "Кэндимена".

Фото: kinopoisk.ru
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Место режиссера вакантно. При этом не исключено, что ремейк может снять и сам Пил.

Оригинальный фильм, тут же обозначенный как удачная социальная сатира, вышел еще в 1991-м и по какому-то недоразумению до сих пор не подвергался ремейкам. Хотя пять лет назад, перед самой смертью, Крэйвен и планировал сделать это в формате сериала.

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