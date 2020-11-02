АвтоВАЗ прячет загадочную модель

На дорогах общего пользования в Тольятти фотошпионы засняли любопытную сцепку автомобилей, которая выехала с территории Научно-технического центра АвтоВАЗа. Снимки низкого качество распространил AvtoVAZ News.

На фотографиях можно рассмотреть пятидверную Lada 4x4 с прицепом. Внедорожник везёт некую модель в маскировочном чехле. Идентифицировать её невозможно.

Что же скрывает АвтоВАЗ? Вопрос остаётся открытым. Пока мы можем только предполагать. Судя по форме кузова, перед нами кроссовер или универсал.

На дорогах автограда уже попадались прототипы обновлённого Renault Duster для рынка России. Кроссовер должны представить в 2021 году.

Помимо этого, в Тольятти постоянно замечают Lada Largus Facelift в камуфляжной плёнке. Рестайлинговый универсал появится в продаже весной будущего года.

Наконец, это и вовсе может быть абсолютно новая модель. К примеру, Lada 4x4 следующей генерации, которая разрабатывается на платформе CMF-B-LS. В ближайшие годы российская марка Lada должна выпустить несколько SUV. Под кроссоверами могут подразумеваться автомобили по мотивам Lada 4x4 Vision и XCode.