Профильный комитет Совфеда поддержал законы в развитие Конституции РФ

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал палате одобрить президентские законы, развивающие положения обновленной Конституции РФ.

Законы о правительстве, о Конституционном суде, об уполномоченном по правам человека в РФ, о прокуратуре, о безопасности, о ФСБ и СВР внесены в повестку завтрашнего пленарного заседания палаты. "Положения этих конституционных законов раскрывают содержание конституционных поправок", - напомнил глава комитета Андрей Клишас.

Так, закон о правительстве регламентирует новую процедуру назначения премьера, вице-премьеров, членов кабмина. Нормы о Конституционном суде устанавливают новую численность этого органа, а также уточняют отдельные правила его работы. Законы о прокуратуре, безопасности, СВР и ФСБ закрепляют порядок назначения руководителей силовых ведомств: согласно новым положениям Конституции, кандидаты должны быть представлены на рассмотрение Совета Федерации.

Профильный комитет Совфеда рекомендует документы к одобрению палатой.

"Завтра мы начнем обсуждать блок конституционных законов где-то с 10.30", - проинформировал Клишас.

Первый замглавы комитета Владимир Полетаев напомнил, что все эти законы являются конституционными и призвал коллег прийти за пленарное заседание лично, чтобы обеспечить одобрение этих документов конституционным большинством - то есть не менее чем тремя четвертями от общего числа членов Совета Федерации.