Как камеры оштрафуют болтливых и непристегнутых водителей

Непристегнутых водителей и любителей поговорить по телефону за рулем в Москве будут "ловить" дорожные камеры. Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, в основе "фотоохоты" - нейросеть и автоматика, позволяющая делать до 25 кадров в секунду.

Дептранс ориентируется на опыт Австралии. Этим летом в штате Квинсленд повесили камеры с такими функциями и за несколько месяцев "нащелкали" 3600 нарушителей, разговаривающих по телефону без гарнитуры, и почти тысячу непристегнутых. Для Австралии это почти национальное бедствие. Там подсчитали, что примерно каждый десятый погибший в ДТП мог выжить, если бы был пристегнут. А если никто не станет отвлекаться на звонки и соцсети, то таких аварий вообще не будет.

В России и, в частности, в Москве таких нарушений, скорее всего, не меньше. Даже на оживленных магистралях то и дело замечаешь водителей, ищущих нужный смайл в WhatsApp. Пробовали запускать социальную рекламу - не помогло. Теперь будут штрафовать. Первым делом поставили восемь камер высокой четкости. На кадрах видно и лицо водителя, и телефон, и ремень.

Однако просто "видеть" эти маркеры мало. Нужна некая оболочка, которая могла бы на автомате анализировать поступающие изображения. В ЦОДД для таких дел существуют нейросети. "РГ" не так давно писала о том, как центр "обучил" камеры различать те или иные виды транспорта по разным признакам. Примерно так же работает нейросеть и в случае со штрафами за ремни и телефоны. В систему загружены признаки, по которым можно определить ремни, руки, лицо водителя, телефон. Благодаря загруженным в систему признакам этих изображений сеть анализирует кадры. И делает вывод, в каком случае определить нарушение. Тестировали эту технологию, как оказалось, с февраля. Но штрафы пока не выписывали, проверяли, не ошибается ли техника. Похоже, определяет все точно. В департаменте отмечают, что искусственный интеллект отработал несколько тысяч примеров и разобрал почти все возможные ситуации.

Хотя, конечно, нельзя исключить разные недоразумения. Ранее ведь в Сети появлялись скриншоты постановления, где камера наказывала водителя за тень машины на обочине. А в данном случае вероятность технических недоразумений, казалось бы, больше. Но сейчас в дептрансе отмечают, что нейросеть позволяет камере понять, разговаривает водитель по телефону или просто потрогал ухо. Даже если просто держит гаджет в руках - уже нарушение. Но в любом случае такие снимки потом отсматривают инспекторы ГИБДД, именно они выписывают постановления о штрафе. То есть перепроверяют выводы нейросети. Если нарушение определено правильно, инспекция готовит постановление о штрафе.

После этого водители получат "письма счастья". В них помимо постановления будет и фото с замазанным лицом водителя. Так делают для сохранности персональных данных. Но оригинал фото будет в ГИБДД, и там уже можно обжаловать постановление. Кстати, любой спорный случай будет трактоваться в пользу водителя. А если докажут, то за непристегнутый ремень придет штраф в одну тысячу рублей, за использование телефона без гарнитуры - 1,5 тысячи рублей. Неприятность, конечно. Но в Австралии за такую оплошность пришлось бы отдать раз в 60 больше.

Любой спорный случай будет трактоваться в пользу водителя. А если докажут, то за непристегнутый ремень оштрафуют на одну тысячу рублей, а за разговоры по мобильнику без гарнитуры - на полторы тысячи рублей

Кстати, не так давно камеры в Москве "научили" реагировать на еще один популярный вид нарушений. На МКАД передвижные комплексы на автомобилях-парконах начали фиксировать проезд по обочине. Этим грешат многие, когда пытаются объезжать пробки.

Однако такое нарушение крайне опасно - можно сбить дорожных рабочих или врезаться в стоящую на ремонте грузовую машину. Водители благодаря навигаторам уже прекрасно знают, где стоят стационарные камеры. И съезжают на обочину только там, где их, естественно, нет. А везде их поставить нет технической возможности. В то же время парконы смогут фиксировать такой проезд прямо в общем потоке.