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03.11.2020 10:05
Рубрика: В мире

В Вене отменили обязательные занятия в школах из-за теракта

Текст: Екатерина Забродина
Столица Австрии, которую в понедельник вечером потряс теракт, по-прежнему находится на осадном положении. Оперативники продолжают поиски возможного сообщника или сообщников террориста, который успел застрелить четверых и ранить 14 человек, прежде чем был ликвидирован.

Весь центр Вены был объявлен "красной зоной", в ночь на вторник городские автобусы перестроили свои маршруты так, чтобы избегать районов внутри Гюртеля, кольцевой автодороги. А школьников освободили от обязательных занятий.

"Оставайтесь там, где вам сейчас безопасно", - призвал соотечественников канцлер Австрии Себастиан Курц.

Кроме того, усилен контроль на границах республики. Подробности приводит газета Krone.

"Самый тяжелый день для Австрии за многие годы", - так министр внутренних дел республики Карл Нехаммер назвал венскую трагедию. "У нас много раненых, несколько погибших. Спецподразделениям удалось ликвидировать хорошо вооруженного террориста", - заявил он на экстренной пресс-конференции, подтвердив при этом, что, "по крайней мере, еще один преступник находится в бегах".

Фото: REUTERS
Канцлер Австрии прокомментировал теракт в центре Вены

На это указывают и свидетельства очевидцев о стрельбе, которая велась в шести разных местах столицы. Нехаммер также призвал всех жителей Вены оставаться дома. А бургомистр столицы Михаэль Людвиг отменил во вторник обязательные школьные занятия. Но если родителям не с кем оставить своих детей, то они на свое усмотрение могут привести их в класс, то есть учебные заведения закрываться не будут.

К поискам опасных преступников подключили 150 бойцов антитеррористического спецназа COBRA (он не входит в структуру федеральной уголовной полиции и подчиняется напрямую МВД) и 100 силовиков из отряда быстрого реагирования WEGA, а также несколько сотен полицейских в штатском, которые прочесывают центр Вены. Судя по всему, власти также не исключают, что террористы могут попытаться покинуть страну, поэтому по согласованию с соседями Австрия усилила контроль на внешних границах. В МВД Австрии подтвердили, что преступник руководствовался радикальной исламистской идеологией и симпатизировал террористической группировке ИГИЛ (запрещена в России). Поэтому вряд ли можно считать случайностью, что он открыл стрельбу неподалеку от синагоги.

В мире Европа Австрия РГ-Видео Теракт в Вене

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