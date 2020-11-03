В Вене отменили обязательные занятия в школах из-за теракта

Весь центр Вены был объявлен "красной зоной", в ночь на вторник городские автобусы перестроили свои маршруты так, чтобы избегать районов внутри Гюртеля, кольцевой автодороги. А школьников освободили от обязательных занятий.

"Оставайтесь там, где вам сейчас безопасно", - призвал соотечественников канцлер Австрии Себастиан Курц.

Кроме того, усилен контроль на границах республики. Подробности приводит газета Krone.

"Самый тяжелый день для Австрии за многие годы", - так министр внутренних дел республики Карл Нехаммер назвал венскую трагедию. "У нас много раненых, несколько погибших. Спецподразделениям удалось ликвидировать хорошо вооруженного террориста", - заявил он на экстренной пресс-конференции, подтвердив при этом, что, "по крайней мере, еще один преступник находится в бегах".

На это указывают и свидетельства очевидцев о стрельбе, которая велась в шести разных местах столицы. Нехаммер также призвал всех жителей Вены оставаться дома. А бургомистр столицы Михаэль Людвиг отменил во вторник обязательные школьные занятия. Но если родителям не с кем оставить своих детей, то они на свое усмотрение могут привести их в класс, то есть учебные заведения закрываться не будут.

К поискам опасных преступников подключили 150 бойцов антитеррористического спецназа COBRA (он не входит в структуру федеральной уголовной полиции и подчиняется напрямую МВД) и 100 силовиков из отряда быстрого реагирования WEGA, а также несколько сотен полицейских в штатском, которые прочесывают центр Вены. Судя по всему, власти также не исключают, что террористы могут попытаться покинуть страну, поэтому по согласованию с соседями Австрия усилила контроль на внешних границах. В МВД Австрии подтвердили, что преступник руководствовался радикальной исламистской идеологией и симпатизировал террористической группировке ИГИЛ (запрещена в России). Поэтому вряд ли можно считать случайностью, что он открыл стрельбу неподалеку от синагоги.