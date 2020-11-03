Правительство РФ разрешило регионам освобождать ремесленников от обязательной маркировки обуви. Это новшество было долгожданным, поскольку затраты, связанные с получением, регистрацией и наклейкой QR-кодов, оказались неподъемными для производителей штучных изделий. Но возникло другое препятствие: в большинстве субъектов Федерации не закреплено само понятие "ремесленничество". А значит, исключить ремесленную обувь из системы маркировки на этих территориях нельзя.

Без программиста не справиться

Оптовая и розничная продажа туфель, сапог и валенок без QR-кодов в нашей стране запрещена с 1 июля 2020 года. Изначально это требование распространялось на все обувные изделия. Однако спустя месяц после часа икс вышло новое распоряжение правительства. В документе говорится: обязательной маркировке подлежат обувные товары, за исключением продуктов труда ремесленников, определяемых законодательством субъектов РФ.

Отчасти принятие этого важного решения форсировали предприниматели Вологодской области. Среди них - создатель небольшого семейного кооператива из деревни Марфино Андрей Зимин. Он столкнулся с системой маркировки еще в 2016 году, когда в России запретили продавать изделия из меха без QR-кодов.

Тогда ремесленник производил душегрейки из обрезков овчины, пользовавшиеся популярностью и у местных жителей, и у туристов. Но небольшое предприятие не смогло заплатить 250 тысяч рублей за вход в систему маркировки, и от изготовления душегреек кооператив отказался. Осталось производство войлочных тапочек и валенок.

Узнав, что QR-коды станут обязательными и для обувных изделий, вологодские ремесленники забили тревогу. Вход в систему маркировки за последние несколько лет только подорожал. Компьютер и принтер, обладающие необходимыми характеристиками, стоят не менее ста тысяч рублей. А ведь еще нужно поставить онлайн-кассу, умеющую работать с кодами и поддерживающую 2D-сканер, заключить договор с оператором электронного документооборота.

- Не обойтись без программиста, который будет обслуживать новое программное обеспечение, на его зарплату придется тратить минимум 360 тысяч рублей в год, - рассказывает Андрей Зимин. - Повезло еще, что вологодским предпринимателям регион компенсирует затраты на сертификаты. Но производителям из других регионов приходится платить дополнительно 60-70 тысяч рублей за сертификацию каждого вида продукции. В общем, подбили мы все грядущие затраты, объединились с другими вологодскими ремесленниками, начали стучаться во все двери. Написали обращения в Минэкономразвития РФ, в Госдуму РФ, попросили помощи у региона. Региональные власти оказали нам всю возможную поддержку. Кроме того, к решению проблемы активно подключился депутат Госдумы РФ от Вологодской области Евгений Шулепов. Были обращения и из других российских регионов. В результате к вопросу удалось привлечь внимание на федеральном уровне.

Кто такие ремесленники?

Однако в долгожданном распоряжении правительства РФ содержится прямая отсылка к законодательству субъектов Федерации. Поэтому депутатам регионов, на территории которых работают производители ремесленной обуви, следует как можно скорее дать толкование понятий "ремесленник" и "ремесленные предприятия". На Вологодчине эта работа уже идет.

- Ремесленничество снижает уровень безработицы, сохраняет и развивает историко-бытовые традиции, культуру народа, - подчеркивает председатель комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко. - Поэтому поддержка этой категории предпринимателей необходима. Сейчас нужно определить, будет ли понятие "ремесленничество" закреплено в отдельном законе либо войдет в существующий закон "О народных художественных промыслах в Вологодской области". Вместе с представителями правительства области и предпринимателями будем прорабатывать этот вопрос.

В Калининградской области, по данным регионального министерства экономического развития, промышленности и торговли, нет ремесленных предприятий по производству обуви. Поэтому актуализация областного законодательства, направленная на освобождение ремесленников от обязательной маркировки, для эксклава пока не актуальна.

- Если производители штучных обувных изделий начнут работать на территории Калининградской области, если они столкнутся с проблемами при регистрации в системе отслеживания товаров, им следует оперативно обратиться в региональный минэкопромторг, - комментирует ситуацию глава министерства Дмитрий Кусков. - Подобные обращения станут основанием для проработки вопроса, связанного с закреплением понятия "продукт труда ремесленничества" на региональном уровне.

Подготовительная работа

Есть еще один важный момент. С 1 января 2021-го станет обязательной маркировка одежды и тканевых изделий. Пока речь идет о нескольких группах товаров: верхней одежде, в том числе пальто и куртках, вязаных женских блузках, кожаных вещах, а также о постельном и кухонном белье. Однако в последующие годы этот список будет расширяться.

По словам Андрея Зимина, очень важно освободить от маркировки ремесленников, которые производят одежду ручной работы, как можно скорее, не дожидаясь начала следующего года. Чтобы у законодателей на местах было время подготовиться.

"Это абсурд - заставлять народных мастеров, сохраняющих старинные технологии производства, клеить какието коды. Одному из наших кожевенников около 80 лет. Он всю жизнь шьет замечательные вещи из кожи, и с работой прекрасно справляется"

- Изготовлением обуви в Вологодской области занимаются всего четыре ремесленных предприятия, а вот одежду, постельное и кухонное белье производят более сотни ремесленников, - подчеркивает Андрей Зимин. - Наш кооператив пока продает только обувь, сшитую на заказ (такие индивидуальные поставки не включены в обязательную систему маркировки). А в остальном работаем на склад. Ведь даже на ярмарках валенки, выставленные на витрине, должны быть маркированными. Надеюсь, производителям одежды удастся избежать простоев, с которыми столкнулись обувщики.

Эту позицию разделяет председатель Палаты ремесел Псковской области Елена Михайлова. Участниками региональной общественной организации, созданной два года назад, стали более пятидесяти псковских ремесленников. Производителей обуви среди них нет, но есть умельцы, которые валяют изделия из шерсти, шьют из текстиля или кожи. Все творения - штучные.

- Это абсурд - заставлять народных мастеров, сохраняющих старинные технологии производства, клеить какие-то коды, регистрировать свои вещи в какой-то системе, - отмечает Елена Михайлова. - Все эти манипуляции помешают творческому процессу. Одному из наших кожевенников около 80 лет. Он понятия не имеет, что такое QR-коды, да и не должен о них думать. Он всю жизнь шьет замечательные вещи из кожи, настоящие произведения искусства и со своей работой прекрасно справляется. Молодые умельцы, я уверена, тоже не захотят тратить свое время и деньги на маркировку. Пострадает работа по сохранению традиционных ремесел, по привлечению туристов в славный ремесленный город Псков, которую мы ведем в последнее время.

В прошлом году палате выделили небольшой участок на территории Псковского кремля. Туристы охотно покупают там изделия местных мастеров, участвуют в мастер-классах. Часто завязываются дискуссии на тему развития того или иного ремесла.

- Будет обидно и неправильно, если ремесленники не смогут продавать свои изделия на территории кремля, на ремесленных ярмарках, которыми славится наша земля испокон веков. Что останется гостям Пскова, которые ищут работы псковских мастеров? Один только сувенирный ширпотреб, коим, к сожалению, напичканы все туристические места в стране. Очень надеюсь, что ситуацию все же исправят и нам в следующем году вообще не придется думать о маркировке, - подводит итог Елена Михайлова.