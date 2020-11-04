Трамп одержал победу в Западной Вирджинии

Действующий президент США Дональд Трамп одержал ожидаемую победу в Западной Вирджинии, штате, предоставляющем победителю 5 голосов выборщиков. Кандидат от демократов Джо Байден одержал победу в Вермонте, получив 3 голоса выборщиков.

На данный момент Трамп набрал 13, а Байден 3 голоса выборщиков из 270 необходимых для победы на выборах. Газета The Wall Street Journal отмечает, что во многих штатах прослеживается следующая тенденция - большинство женщин голосует за Джо Байдена. Процент в его пользу варьируется от 51 до 58%.

Ранее Дональд Трамп отреагировал на первые результаты голосования на своей страничке в Twitter. "Мы выглядим очень хорошо по всей стране. Спасибо вам", - написал Трамп.