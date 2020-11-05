Новый кроссовер Peugeot 2008 доберется до России с опозданием

Компания Peugeot анонсировала появление компактного кроссовера Peugeot 2008 для российского рынка. Продажи модели нового поколения начнутся до конца 2020 года. Ранее Peugeot 2008 обещали привезти в Россию весной текущего года.

Peugeot 2008 получил фирменную переднюю часть кузова с широкой решёткой радиатора, высокой линией капота, дневными ходовыми огнями в стиле "клыков льва", а также фонари в виде "когтей льва".

Для кроссовера эксклюзивно доступны следующие окраски кузова: Elixir Red (насыщенно красный), трёхслойный металлик Vertigo Blue (небесно-голубой) и Fusion Orange (ярко-оранжевый). Версия GT Line предлагается с двухцветной окраской кузова и с глянцево-чёрной крышей.

Фото: Пресс-служба Peugeot.

Внутри Peugeot 2008 может похвастать фирменным интерьером Peugeot i-Cockpit 3D с голографическим дисплеем, 10-дюймовым тачскрином, компактным рулевым колесом и декоративными вставками под углепластик.

Мультимедийный комплекс оснащён беспроводной зарядкой для смартфонов, системой MirrorLink c поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, навигационной системой TomTom.

Новый Peugeot 2008 построен на модульной платформе CMP. Длина автомобиля составляет 4300 мм, колёсная база равняется 2600 мм, объём багажника - 434 л.

Российская версия кроссовера будет оснащаться 1,2-литровым бензиновым турбомотором семейства PureTech. Мощность на выбор - 100 или 130 л. с. Коробки - либо 6-ступенчатая "механика", либо 6-ступенчатый "автомат".

Производство Peugeot 2008 наложено на заводе в городе Виго (Испания). Что касается цен и комплектаций для рынка России, то они будут рассекречены позже.

Компания Peugeot также уже успела представить третье поколение компактного кроссовера 3008 и обновлённый кроссовер 5008.