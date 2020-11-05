Водолазы приступили к поискам пропавшего в Сочи основателя Skillbox

В Сочи водолазы приступили к поискам пропавшего 31-летнего основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЮРПСО МЧС России.

Поиски ведутся на двух катерах, на одном из которых спасатели осматривают акваторию, а на втором четыре водолаза ищут пропавшего непосредственно у пирса, где был найден телефон Коропова.

Как заявил источник в правоохранительных органах, на пляже нашли самокат, который Игорь Коропов до исчезновения взял в аренду. Также ранее в Черном море обнаружили рюкзак пропавшего.

Как писала "РГ", в ночь на 1 ноября 2020 года молодой человек вышел из отеля в Адлерском районе и направился в сторону пирса Нижнеимеретинского порта. С тех пор о Коропове ничего не известно. СК по Краснодарскому краю начал доследственную проверку по факту безвестного исчезновения мужчины.