Тело пропавшего в Сочи основателя Skillbox нашел спортсмен

Тренер по вейкборду Сергей Коротеев, обнаруживший в Черном море тело основателя Skillbox Игоря Коропова, рассказал, как это произошло. Об этом сообщает КP.Ru.

Сергей занимался вейкбордом в этом районе с группой молодых людей и не знал о масштабных поисках. Когда он на катере возвращался к берегу, то заметил в морской акватории какой-то серый предмет, но с внушительного расстояния не смог разобрать очертания и принял его за буй или дельфина. Подплыв ближе, спортсмен понял, что это человек и хотел его спасти, но позже убедился, что это погибший. Мужчина по рации обратился к спасателям, которые и доставили тело на берег.

Напомним, в ночь на 1 ноября 2020 года Игорь Коропов вышел из отеля и пошел в сторону пирса Нижнеимеретинского порта. С тех пор его никто не видел. Позже были обнаружены телефон, рюкзак и самокат пропавшего.

Тело погибшего нашли сегодня в 250 метрах от порта. Как уточнили в региональном СК, признаков насильственной смерти криминалисты не обнаружили. На месте сейчас работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства трагедии. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.