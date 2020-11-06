В Черном море нашли тело пропавшего основателя Skillbox Игоря Коропова

Сегодня в Черном море было обнаружено тело пропавшего без вести 31-летнего основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова.

Как ранее сообщала "РГ", в ночь на 1 ноября 2020 года мужчина вышел из отеля, расположенного на улице 65 лет Победы в Сочи, и пошел в сторону пирса Нижнеимертинского порта. С тех пор его никто не видел.

После его пропажи были организованы масштабные поиски на суше и в акватории Черного моря. Были привлечены спасатели, полицейские, горожане и волонтеры. Днем 3 ноября на пирсе Имеретинской низменности был найден мобильный телефон мужчины. Позже в Черном море нашли его рюкзак. После этого к поискам подключили водолазов, на двух катерах они обследовали акваторию и вели поиски у пирса, где были найдены вещи мужчины. Сегодня в 250 метрах от Нижнеимертинского порта обнаружено его тело. Как уточнили в региональном СК, признаков насильственной смерти на теле нет.

На данный момент тело извлекли из воды, на месте работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства трагедии. Назначена экспертиза. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.