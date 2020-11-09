"Единая Россия" заявила об одобрении кандидатур в кабмин

Фракция "Единая Россия" собирается поддержать внесенные Правительством РФ кандидатуры на посты глав пяти министерств и на должность нового вице-премьера. О таком предварительном решении журналистам заявил руководитель фракции Сергей Неверов.

Вопрос об утверждении Госдумой кандидатур будет рассматриваться на пленарном заседании 10 ноября.

"Завтра мы примем окончательное решение непосредственно палатой, но предварительно хочу сказать, мы приняли решение о поддержке представленных кандидатур", - сказал Неверов. Он напомнил, что и в рамках заседаний комитетов, и в рамках заседания фракции у парламентариев была возможность задать вопросы кандидатам, и на них были получены ответы. "В то же время мы обозначили, что наша поддержка означает серьезный аванс нашим коллегам в правительстве", - добавил Неверов.

По его словам, "Единую Россию" интересует взаимодействие министерств с регионами, решение вопросов, обозначенных президентом, а также в программе партии. Это вопросы развития энергетики, транспортного развития, строительства, ЖКХ, экологические вопросы, - все те темы, которые будут представлять кандидаты на заседании нижней палаты парламента.

"В целом могу сказать, что очень позитивное впечатление произвели сегодняшние встречи с кандидатами, и я думаю, наша фракция будет их поддерживать", - заявил еще один представитель парламентского большинства, первый зампред Госдумы Александр Жуков.

"Эти люди хорошо нам известны, - отозвался он о кандидатах, - они так или иначе работали либо в правительстве, либо в структурах, связанных с правительством, люди очень компетентные, хорошо разбирающиеся в тех вопросах, которые им поручено будет вести".

Ранее премьер-министр предложил назначить вице-премьером главу Минэнерго Александра Новака, а на его место он выдвинул главу "Русгидро" Николая Шульгинова. Также было предложено назначить: министром транспорта - главу "Аэрофлота" Виталия Савельева, главой Минприроды - руководителя Минвостокразвития Александра Козлова. На место Козлова был предложен глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков. А на пост главы Минстроя выдвинут первый замминистра Ирек Файзуллин. Госдуме предстоит принять решение по поводу утверждения этих кандидатур - это предписывает новый закон о кабмине, который недавно опубликовала "РГ".