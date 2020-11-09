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09.11.2020 18:47
Рубрика: Власть

"Единая Россия" заявила об одобрении кандидатур в кабмин

Текст: Татьяна Замахина

Фракция "Единая Россия" собирается поддержать внесенные Правительством РФ кандидатуры на посты глав пяти министерств и на должность нового вице-премьера. О таком предварительном решении журналистам заявил руководитель фракции Сергей Неверов.

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Вопрос об утверждении Госдумой кандидатур будет рассматриваться на пленарном заседании 10 ноября.

"Завтра мы примем окончательное решение непосредственно палатой, но предварительно хочу сказать, мы приняли решение о поддержке представленных кандидатур", - сказал Неверов. Он напомнил, что и в рамках заседаний комитетов, и в рамках заседания фракции у парламентариев была возможность задать вопросы кандидатам, и на них были получены ответы. "В то же время мы обозначили, что наша поддержка означает серьезный аванс нашим коллегам в правительстве", - добавил Неверов.

По его словам, "Единую Россию" интересует взаимодействие министерств с регионами, решение вопросов, обозначенных президентом, а также в программе партии. Это вопросы развития энергетики, транспортного развития, строительства, ЖКХ, экологические вопросы, - все те темы, которые будут представлять кандидаты на заседании нижней палаты парламента.

"В целом могу сказать, что очень позитивное впечатление произвели сегодняшние встречи с кандидатами, и я думаю, наша фракция будет их поддерживать", - заявил еще один представитель парламентского большинства, первый зампред Госдумы Александр Жуков.

"Эти люди хорошо нам известны, - отозвался он о кандидатах, - они так или иначе работали либо в правительстве, либо в структурах, связанных с правительством, люди очень компетентные, хорошо разбирающиеся в тех вопросах, которые им поручено будет вести".

Фото: Рамиль Ситдиков/ТАСС
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Ранее премьер-министр предложил назначить вице-премьером главу Минэнерго Александра Новака, а на его место он выдвинул главу "Русгидро" Николая Шульгинова. Также было предложено назначить: министром транспорта - главу "Аэрофлота" Виталия Савельева, главой Минприроды - руководителя Минвостокразвития Александра Козлова. На место Козлова был предложен глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков. А на пост главы Минстроя выдвинут первый замминистра Ирек Файзуллин. Госдуме предстоит принять решение по поводу утверждения этих кандидатур - это предписывает новый закон о кабмине, который недавно опубликовала "РГ".

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