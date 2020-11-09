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Фото: Пугачева с Галкиным приехали на закрытые похороны Жванецкого

Новости
    09.11.2020, 15:14
Текст:   Олег Усков

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева и ее супруг, пародист и телеведущий Максим Галкин прибыли на похороны скончавшегося в пятницу писателя Михаила Жванецкого. Об этом сообщает KP.RU, публикуя соответствующие фото.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Ранее представитель Жванецкого подчеркивал, что траурная церемония - ввиду сложной эпидемиологической обстановки - пройдет в закрытом режиме. Но, как отмечает издание, на похоронах культового юмориста "довольно многолюдно".

В списке приглашенных, помимо звездной четы, - директор всемирного клуба одесситов Григорий Барац, актер и писатель Евгений Гришковец, юмористка Клара Новикова, Леонид Ярмольник, Юрий Норштейн, Юрий Рост, другие деятели культуры.

Михаила Жванецкого похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с Галиной Волчек. Поблизости - могилы Олега Табакова, Георгия Данелии и Марка Захарова.

Пугачева отреагировала на известие о смерти сатирика одной из первых, опубликовав прощальный пост в Instagram.

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