Фото: Пугачева с Галкиным приехали на закрытые похороны Жванецкого

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева и ее супруг, пародист и телеведущий Максим Галкин прибыли на похороны скончавшегося в пятницу писателя Михаила Жванецкого. Об этом сообщает KP.RU, публикуя соответствующие фото.

Ранее представитель Жванецкого подчеркивал, что траурная церемония - ввиду сложной эпидемиологической обстановки - пройдет в закрытом режиме. Но, как отмечает издание, на похоронах культового юмориста "довольно многолюдно".

В списке приглашенных, помимо звездной четы, - директор всемирного клуба одесситов Григорий Барац, актер и писатель Евгений Гришковец, юмористка Клара Новикова, Леонид Ярмольник, Юрий Норштейн, Юрий Рост, другие деятели культуры.

Михаила Жванецкого похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с Галиной Волчек. Поблизости - могилы Олега Табакова, Георгия Данелии и Марка Захарова.

Пугачева отреагировала на известие о смерти сатирика одной из первых, опубликовав прощальный пост в Instagram.