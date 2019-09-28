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Названы точные место и время прощания и похорон Марка Захарова

Драматический театр
    28.09.2019, 17:22
Текст:   Козьма Лоханкин

Стали известны дата и время прощания со знаменитым советским и российским режиссёром театра и кино Марком Захаровым, скончавшимся в субботу в Москве на 86-м году жизни от повторного воспаления лёгких.

Как сообщил директор Ленкома Марк Варшавер, где Захаров работал художественным руководителем, прощание пройдёт 1 октября на сцене театра.

"Мы прощаемся с Марком Анатольевичем во вторник, 1 октября​​​. Прощание начнется в 10 утра. Все будет происходить на основной сцене театра Ленком", - приводит РИА Новости слова Варшавера.

Он также проинформировал, что похороны пройдут на Новодевичьем кладбище в этот же день.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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"В два часа мы отправляемся на Новодевичье кладбище, где он будет похоронен рядом с могилами Говорухина, Табакова, Броневого", - сказал директор театра.

Ранее предполагалось, что Захарова могут похоронить на Троекуровском кладбище, но эти сведения не подтвердились.

Уход Захарова потряс его коллег. Утрату прокомментировали Михаил Боярский, Владимир Бортко, Александр Калягин, Олег Басилашвили, Карен Шахназаров и другие.

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