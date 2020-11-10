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Автор хорроров "Мы" и "Прочь" Джордан Пил снимет новый хоррор

Новости
    10.11.2020, 19:02
Текст:   Роман Кияшко
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Автор фильмов ужасов на злобу дня "Прочь", "Мы", а также новой "Сумеречной зоны" Джордан Пил готовит свою новую картину в жанре хоррор. Пока еще безымянная лента попала в календарь релизов Universal Pictures.

Фото: youtube.com/ IGN
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Как сообщает Variety, дата выхода нового проекта режиссера запланирована на 22 июля 2022 года. Судя по тому, как заявка указана у Universal Pictures (а именно - Jordan Peele Horror Event), от Пила вновь стоит ждать ужастик. И это вся информация о фильме. Ни названия, ни деталей сюжета пока нет.

Напомним, что 41-летний американский актер и комик Джордан Пил состоялся как режиссер в 2017 году, когда вышел его фильм "Прочь" о темнокожем парне, попавшем не в ту семью. Лента оказалась крайне успешной - при бюджете в 4,5 миллиона долларов она собрала 255 миллионов. А сценарий фильма даже взял Оскар.

Следующая работа 2019 года, хоррор-аллегория про американскую семью на отдыхе и их кровожадных двойников "Мы", оказалась скромнее в отношении наград, но также имела зрителей и собрала те же 255 миллионов долларов в мире.

Кстати, ранее стало известно, что Джордан Пил займется ремейком "Людей под лестнице", который в далеком теперь уже 1991 году снял Уэс Крэйвен, создатель Фредди Крюгера.

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