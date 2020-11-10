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10.11.2020 08:32
Рубрика: Власть

Песков рассказал о работе над договоренностью по Карабаху

Текст: Кира Латухина

Договоренность лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и размещении российских миротворцев в проблемном регионе прорабатывалась давно. Об этом заявили в Кремле.

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"Работа над договоренностью началась задолго до инцидента", - сказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, повлияла ли ситуация со сбитым российским вертолетом на достижение договоренности.

Напомним, вечером 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали документ о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Затем Путин выступил с заявлением. Азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, в регионе будут размещены российские миротворцы.

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