Песков рассказал о работе над договоренностью по Карабаху

Договоренность лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и размещении российских миротворцев в проблемном регионе прорабатывалась давно. Об этом заявили в Кремле.

"Работа над договоренностью началась задолго до инцидента", - сказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, повлияла ли ситуация со сбитым российским вертолетом на достижение договоренности.

Напомним, вечером 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали документ о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Затем Путин выступил с заявлением. Азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, в регионе будут размещены российские миротворцы.