Непростая ситуация, сложившаяся в мировой торговле, не могла не повлиять и на развитие торгово-экономического сотрудничества в рамках ШОС. Так, в первые восемь месяцев 2020 года объем товарооборота России с другими государствами-участниками в стоимостном выражении, по данным ФТС России, сократился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 7 процентов, составив 88,4 миллиарда долларов (в том числе, экспорт - на 11 процентов, до 47,8 миллиарда долларов, импорт - на 1,9 процента, до 40,6 миллиарда долларов).
Эта же тенденция прослеживалась практически во всех странах ШОС. Поэтому оживление торгово-экономического сотрудничества в рамках организации заняло важнейшее место в повестке дня прошедшего саммита ШОС. Подготовка к нему в структурах организации велась активно. Так, 28 октября 2020 года в формате видеоконференции прошло 19-е Совещание министров государств - членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность. Главы делегаций одобрили проект Плана мероприятий на 2021-2025 годы по реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и рекомендовали представить его на утверждение на заседании Совета глав правительств.
Выработка антикризисных мер и коллективных действий с учетом вызванного пандемией самого глубокого со времен Второй мировой войны падения мировой экономики - важнейшая задача ШОС.
"В ближайшее время, - заявил 27 октября 2020 года в своем выступлении на онлайн-конференции "ШОС: преобразование Евразии" генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, - лидеры наших стран намерены утвердить План действий по реализации Стратегии развития ШОС до 2025 года, включающей около 150 практических мероприятий. Особое внимание в ходе его реализации будет посвящено мерам по экономическому восстановлению в постпандемический период". По его мнению, пандемия COVID-19 наглядно показала взаимосвязанность и взаимозависимость современного мира, вынесла на международную повестку вопрос о совершенствовании механизмов многостороннего сотрудничества на глобальном и региональном уровнях.
Стоит напомнить, что решением глав правительств Шанхайской организации сотрудничества от 2 ноября 2019 года была утверждена Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества. Она определяет задачи до 2035 года в области торговли и инвестиций, банков и финансов, транспорта и логистики, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, таможни, цифровизации, инноваций и ИКТ, пространственного развития, туризма, экологии и образования, международного сотрудничества. Соответствующим разделом предусмотрена и разработка плана мероприятий. Учитывая, что COVID-19 внес свои коррективы в процесс экономического взаимодействия, очевиден тот факт, что это может отразиться как на самой программе, так и на плане мероприятий по ее реализации. По имеющейся информации, работа по согласованию документов в новой редакции активно ведется в министерствах и ведомствах стран-участниц, которые будут своевременно представлены на утверждение главам государств.
Особую актуальность в сложное для экономик время приобретает, по оценке экспертов, выдвинутая Россией еще в прошлом году инициатива по сотрудничеству в сфере развития удаленных и сельских территорий государств - членов Шанхайской организации сотрудничества с упором на внедрение и использование цифровых технологий. Проект соответствующей конвенции был одобрен еще 26 сентября 2019 года в Ташкенте на Совещании министров стран - участниц ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность. Этот документ нацелен на совершенствование государственной политики членов организации в области развития удаленных и сельских территорий, формирует рамочные основы и создает условия для обмена опытом и лучшими проектами стран ШОС в этой сфере. Сегодня идет работа по окончательному согласованию проекта конвенции и плана ее реализации для возможного принятия на ноябрьском заседании Совета глав государств - членов ШОС.
Министерство экономического развития России подготовило и направило на рассмотрение еще один документ-проект Банка лучших решений, два раздела которого содержат хорошо зарекомендовавшие себя практические меры государственной политики и технологические решения, применяемые в странах ШОС, для повышения качества жизни населения на удаленных и сельских территориях и преодоления разрыва в доступе граждан к современной инфраструктуре и экономическим благам. На сегодня банк включает более 130 решений в области инфраструктуры, государственных и финансовых услуг, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, и этот перечень будет дополняться и обновляться.
21 октября 2020 года в режиме видеоконференции состоялся I Форум глав регионов государств - членов ШОС, участие в котором приняли руководители регионов Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана. Инициатива его создания прорабатывалась российской стороной с 2016 года, а его регламент был утвержден по итогам заседания Совета глав государств - членов ШОС 14 июня 2019 года в Бишкеке.
Форум, по оценке участников прошедшего первого заседания, может стать эффективной площадкой для обеспечения ускоренного экономического роста и поиска новых возможностей для регионов, позволит повысить их инвестиционную привлекательность, активизировать межрегиональную кооперацию и создать новые рабочие места. Все это поможет преодолеть негативные последствия пандемии.
Министр экономического развития России Максим Решетников особо подчеркнул в ходе работы I Форума, что в условиях закрытия границ из-за пандемии важно не терять связи и кооперационные цепочки между регионами. По его словам, необходимы активные совместные действия в интересах эффективного выполнения Программы развития межрегионального сотрудничества, утвержденной решением Совета глав государств ШОС 14 июня 2019 года.
Известно, что одним из действенных инструментов налаживания и развития межрегиональных связей, создающих благоприятные условия для развития территорий, являются специализированные выставки. На днях в Китае в провинции Шэньси завершила работу 27-я Янлинская ярмарка высоких сельскохозяйственных технологий, участие в которой приняли представители более 50 стран и регионов мира. Там было представлено более 9 тысяч новейших научно-технических достижений в области сельского хозяйства Китая и зарубежных стран. Закономерно, что итогом ярмарки стало заключение договоров на осуществление инвестиционных проектов и сделок на общую сумму около 16,5 миллиарда долларов.
В рамках ярмарки была официально учреждена учебно-демонстрационная база Шанхайской организации сотрудничества по обмену сельскохозяйственными технологиями, а также прошли 5-е Совещание министров государств - членов ШОС по вопросам сельского хозяйства и заседание "круглого стола" по вопросам развития современного сельского хозяйства в странах организации.
"Будучи платформой многостороннего сотрудничества, - отметил в Янлине генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, - демонстрационная база ШОС способна внести весомый вклад в появление на пространстве организации новых возможностей для создания современного "умного сельского хозяйства" и "умной фермы", агрокластеров и агропарков, трансферта передовых технологий в области орошения и освоения аридных земель, а также подготовки профильных специалистов".
В преддверии онлайн-саммита ШОС в Шанхае работала Третья Китайская международная импортная ЭКСПО (CIIE), которая стала единственным в своем роде крупномасштабным международным выставочным мероприятием во второй половине этого года. Несмотря на действующие ограничения, обусловленные пандемией, импортная ЭКСПО по-прежнему привлекает большое внимание мирового бизнес-сообщества. По информации организаторов, в ней впервые приняли участие около 50 компаний из списка Fortune-500, а также ведущие отраслевые предприятия. Состоялись дебютные представления сотни наименований новых продуктов, технологий и услуг.
Столь внушительное участие мировых брендов в ЭКСПО понять можно. Годом ранее на этой выставке в Шанхае валовая договорная сумма сделок превысила 70 миллиардов долларов, а коэффициент реализации намерений о сотрудничестве превысил 50 процентов. Привлекательность китайского рынка остается стабильно высокой, а успехи национальной экономики в преодолении вызванного пандемией COVID-19 кризиса вызывают большой интерес в мире. Агентство Bloomberg назвало Китай позитивным фактором в период, когда глобальная экономика оказалась в серьезной рецессии. Китайский рынок для мировых компаний, страдающих от пандемии, является как уникальной возможностью, так и необходимой помощью. И страны-участницы ШОС, надо полагать, такой шанс не упустят.
Эффективность торгово-экономического сотрудничества в рамках ШОС во многом зависит от глобальных факторов и готовности стран-партнеров к совместному реагированию на возникающие вызовы. Ликвидация экономических последствий пандемии во многом зависит от соблюдения правил и порядка в глобальной торговле, предусмотренных Всемирной торговой организаций (ВТО). ВТО регулирует около 98 процентов всей мировой торговли товарами и услугами. Во многом именно благодаря деятельности ВТО по снижению торговых барьеров и издержек для экономических субъектов, мировая торговля в последние 70 лет росла ежегодно в среднем на 6 процентов. Альтернатива ВТО, по оценке аналитиков, пока не сформирована и вряд ли будет создана в обозримом будущем.
В Бишкекской декларации Совета глав государств - членов ШОС от 14 июня 2019 года подчеркивалось, что ВТО остается ключевой организацией для обсуждения многосторонней торговой повестки дня и выработки правил многосторонней торговли. Необходимо наращивать усилия по повышению эффективности ВТО и способности своевременно и действенно реагировать на современные вызовы глобальной торговле.
К сожалению, такого рода вызовы возникают все чаще. Недопустимо поведение отдельных членов Всемирной торговой организации и прежде всего США и ЕС, прибегающих к одностороннему протекционизму как открыто, так и под предлогами обеспечения национальной безопасности или сохранения климатической устойчивости, пользуясь так называемыми "серыми зонами" в праве ВТО.
США, в частности, предприняли в одностороннем порядке ряд мер, подрывающих основы эффективной деятельности ВТО. Они заблокировали работу Апелляционного совета организации, ввели меры по защите рынка с необоснованной ссылкой на интересы национальной безопасности, под угрозой ограничения ввоза стали предлагать партнерам заключение двусторонних сделок, идущих вразрез с правилами ВТО и предусматривающих, в том числе, обязательства по увеличению закупок конкретных американских товаров.
Эти действия, ведущие к хаосу в международной торговле, еще более убеждают многие страны в необходимости сохранения ВТО и ее реформирования. Более того, появляются проекты, позволяющие реализовать отдельные функции ВТО без американского участия.
Совет глав государств - членов ШОС, по-видимому, даст четкий ответ на главный вопрос - как в современных условиях наилучшим образом использовать потенциал организации, всех ее стран-членов в поиске новых направлений и форм экономического сотрудничества, чтобы противостоять возникающим трудностям.
В том, что такой потенциал есть, сомневаться не приходится. 29 октября 2020 года в Пекине завершился 5-й пленум ЦК КПК, на котором были представлены главные цели социально-экономического развития страны на период "14-й пятилетки" (2021 - 2025 гг.). Среди них укрепление внутреннего рынка, дальнейшее совершенствование экономической структуры и значительное увеличение инновационного потенциала, обновление промышленной базы и дальнейшая модернизация промышленной цепочки. В опубликованном коммюнике 5-го пленума ЦК КПК подчеркивается, что Китай намерен усиливать национальную стратегическую мощь в области науки и технологий, повышать инновационный потенциал своих предприятий, стимулировать творческую деятельность талантливых ученых и инженеров в инновационной сфере, совершенствовать системы и механизмы, связанные с научными инновациями.
В ходе работы 5-го пленума отмечалось, что, несмотря на пандемию, ВВП Китая в 2020 году может превысить 100 триллионов юаней (около 6 триллионов долларов), таким образом, экономика страны показывает достаточно убедительные признаки своего выздоровления.
"Китай остается драйвером развития мировой экономики, надо это признать", - отметил президент России Владимир Путин 29 октября 2020 года в ходе заседания инвестиционного форума "Россия зовет!".
Свидетельством доверия международных компаний к Китаю, его экономической политике может служить приток прямых иностранных инвестиций, который в сентябре вырос на 25,1 процента в годовом выражении, до 99,03 миллиарда юаней (около 15 миллиардов долларов).
Высокие технологии, мощные наука и образование, огромный внутренний рынок и стабильность сегодняшнего Китая привлекают, по оценке многих международных экспертов, пристальное внимание мирового сообщества к китайскому опыту, в том числе и в борьбе с пандемией. Американское издание Project Syndicate недавно опубликовало статью "Китай снова лидирует", в которой констатирует, что выбранная КНР противоэпидемическая стратегия демонстрирует явное преимущество по сравнению с американской. Сначала изолировать граждан от заражения вирусом с помощью строгих мер, чтобы ограничить и смягчить распространение болезни, а затем - и только затем - разумно применять монетарные и бюджетные меры для поддержки просевшей после пандемии экономики.
Саммит государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, даже в режиме видеоконференции, насыщенный и интересный. Потенциал у организации в целом и у стран-участниц определенно есть: природный, материальный, финансовый, инновационный. Остается главное - рачительно им распорядиться.