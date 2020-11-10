Поиск эффективного взаимодействия стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества в новых экономических условиях, обусловленных пандемией, стал главной темой саммита ШОС, прошедшего 10 ноября в режиме видеоконференции.

Непростая ситуация, сложившаяся в мировой торговле, не могла не повлиять и на развитие торгово-экономического сотрудничества в рамках ШОС. Так, в первые восемь месяцев 2020 года объем товарооборота России с другими государствами-участниками в стоимостном выражении, по данным ФТС России, сократился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 7 процентов, составив 88,4 миллиарда долларов (в том числе, экспорт - на 11 процентов, до 47,8 миллиарда долларов, импорт - на 1,9 процента, до 40,6 миллиарда долларов).

Эта же тенденция прослеживалась практически во всех странах ШОС. Поэтому оживление торгово-экономического сотрудничества в рамках организации заняло важнейшее место в повестке дня прошедшего саммита ШОС. Подготовка к нему в структурах организации велась активно. Так, 28 октября 2020 года в формате видеоконференции прошло 19-е Совещание министров государств - членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность. Главы делегаций одобрили проект Плана мероприятий на 2021-2025 годы по реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и рекомендовали представить его на утверждение на заседании Совета глав правительств.

Выработка антикризисных мер и коллективных действий с учетом вызванного пандемией самого глубокого со времен Второй мировой войны падения мировой экономики - важнейшая задача ШОС.

"В ближайшее время, - заявил 27 октября 2020 года в своем выступлении на онлайн-конференции "ШОС: преобразование Евразии" генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, - лидеры наших стран намерены утвердить План действий по реализации Стратегии развития ШОС до 2025 года, включающей около 150 практических мероприятий. Особое внимание в ходе его реализации будет посвящено мерам по экономическому восстановлению в постпандемический период". По его мнению, пандемия COVID-19 наглядно показала взаимосвязанность и взаимозависимость современного мира, вынесла на международную повестку вопрос о совершенствовании механизмов многостороннего сотрудничества на глобальном и региональном уровнях.

Главы делегаций одобрили проект Концепции сотрудничества государств - членов ШОС по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху

Стоит напомнить, что решением глав правительств Шанхайской организации сотрудничества от 2 ноября 2019 года была утверждена Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества. Она определяет задачи до 2035 года в области торговли и инвестиций, банков и финансов, транспорта и логистики, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, таможни, цифровизации, инноваций и ИКТ, пространственного развития, туризма, экологии и образования, международного сотрудничества. Соответствующим разделом предусмотрена и разработка плана мероприятий. Учитывая, что COVID-19 внес свои коррективы в процесс экономического взаимодействия, очевиден тот факт, что это может отразиться как на самой программе, так и на плане мероприятий по ее реализации. По имеющейся информации, работа по согласованию документов в новой редакции активно ведется в министерствах и ведомствах стран-участниц, которые будут своевременно представлены на утверждение главам государств.

На онлайн-конференции выступили генеральный секретарь ШОС Владимир Норов и заместитель министра коммерции КНР, заместитель представителя КНР на международных торговых переговорах Юй Цзяньхуа. Фото: rus.sectsco.org

Особую актуальность в сложное для экономик время приобретает, по оценке экспертов, выдвинутая Россией еще в прошлом году инициатива по сотрудничеству в сфере развития удаленных и сельских территорий государств - членов Шанхайской организации сотрудничества с упором на внедрение и использование цифровых технологий. Проект соответствующей конвенции был одобрен еще 26 сентября 2019 года в Ташкенте на Совещании министров стран - участниц ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность. Этот документ нацелен на совершенствование государственной политики членов организации в области развития удаленных и сельских территорий, формирует рамочные основы и создает условия для обмена опытом и лучшими проектами стран ШОС в этой сфере. Сегодня идет работа по окончательному согласованию проекта конвенции и плана ее реализации для возможного принятия на ноябрьском заседании Совета глав государств - членов ШОС.

Министерство экономического развития России подготовило и направило на рассмотрение еще один документ-проект Банка лучших решений, два раздела которого содержат хорошо зарекомендовавшие себя практические меры государственной политики и технологические решения, применяемые в странах ШОС, для повышения качества жизни населения на удаленных и сельских территориях и преодоления разрыва в доступе граждан к современной инфраструктуре и экономическим благам. На сегодня банк включает более 130 решений в области инфраструктуры, государственных и финансовых услуг, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, и этот перечень будет дополняться и обновляться.

21 октября 2020 года в режиме видеоконференции состоялся I Форум глав регионов государств - членов ШОС, участие в котором приняли руководители регионов Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана. Инициатива его создания прорабатывалась российской стороной с 2016 года, а его регламент был утвержден по итогам заседания Совета глав государств - членов ШОС 14 июня 2019 года в Бишкеке.

Форум, по оценке участников прошедшего первого заседания, может стать эффективной площадкой для обеспечения ускоренного экономического роста и поиска новых возможностей для регионов, позволит повысить их инвестиционную привлекательность, активизировать межрегиональную кооперацию и создать новые рабочие места. Все это поможет преодолеть негативные последствия пандемии.

Министр экономического развития России Максим Решетников особо подчеркнул в ходе работы I Форума, что в условиях закрытия границ из-за пандемии важно не терять связи и кооперационные цепочки между регионами. По его словам, необходимы активные совместные действия в интересах эффективного выполнения Программы развития межрегионального сотрудничества, утвержденной решением Совета глав государств ШОС 14 июня 2019 года.

26-30 октября 2020 года в Москве под председательством российской стороны состоялось очередное заседание Совета национальных координаторов государств - членов ШОС. В ходе мероприятия стороны обсудили подготовку саммита ШОС, который состоится 10 ноября 2020 года в формате видеоконференции, а также рассмотрели документы, вносимые на подписание глав государств - членов ШОС

Известно, что одним из действенных инструментов налаживания и развития межрегиональных связей, создающих благоприятные условия для развития территорий, являются специализированные выставки. На днях в Китае в провинции Шэньси завершила работу 27-я Янлинская ярмарка высоких сельскохозяйственных технологий, участие в которой приняли представители более 50 стран и регионов мира. Там было представлено более 9 тысяч новейших научно-технических достижений в области сельского хозяйства Китая и зарубежных стран. Закономерно, что итогом ярмарки стало заключение договоров на осуществление инвестиционных проектов и сделок на общую сумму около 16,5 миллиарда долларов.

В рамках ярмарки была официально учреждена учебно-демонстрационная база Шанхайской организации сотрудничества по обмену сельскохозяйственными технологиями, а также прошли 5-е Совещание министров государств - членов ШОС по вопросам сельского хозяйства и заседание "круглого стола" по вопросам развития современного сельского хозяйства в странах организации.

Специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов на заседании Совета национальных координаторов государств Шанхайской организации сотрудничества (СНК ШОС) в Москве. Фото: РИА Новости www.ria.ru

"Будучи платформой многостороннего сотрудничества, - отметил в Янлине генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, - демонстрационная база ШОС способна внести весомый вклад в появление на пространстве организации новых возможностей для создания современного "умного сельского хозяйства" и "умной фермы", агрокластеров и агропарков, трансферта передовых технологий в области орошения и освоения аридных земель, а также подготовки профильных специалистов".

В преддверии онлайн-саммита ШОС в Шанхае работала Третья Китайская международная импортная ЭКСПО (CIIE), которая стала единственным в своем роде крупномасштабным международным выставочным мероприятием во второй половине этого года. Несмотря на действующие ограничения, обусловленные пандемией, импортная ЭКСПО по-прежнему привлекает большое внимание мирового бизнес-сообщества. По информации организаторов, в ней впервые приняли участие около 50 компаний из списка Fortune-500, а также ведущие отраслевые предприятия. Состоялись дебютные представления сотни наименований новых продуктов, технологий и услуг.

На очередном заседании Совета национальных координаторов государств - членов ШОС согласованы Московская декларация, План действий по реализации Стратегии развития ШОС до 2025 года, Концепция сотрудничества стран ШОС по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху и Комплексный план совместных мер по противодействию угрозам эпидемий на пространстве региона

Столь внушительное участие мировых брендов в ЭКСПО понять можно. Годом ранее на этой выставке в Шанхае валовая договорная сумма сделок превысила 70 миллиардов долларов, а коэффициент реализации намерений о сотрудничестве превысил 50 процентов. Привлекательность китайского рынка остается стабильно высокой, а успехи национальной экономики в преодолении вызванного пандемией COVID-19 кризиса вызывают большой интерес в мире. Агентство Bloomberg назвало Китай позитивным фактором в период, когда глобальная экономика оказалась в серьезной рецессии. Китайский рынок для мировых компаний, страдающих от пандемии, является как уникальной возможностью, так и необходимой помощью. И страны-участницы ШОС, надо полагать, такой шанс не упустят.

Национальный координатор Китая по делам ШОС, посол ДЕЦА МИД КНР Сяо Цинхуа на заседании Совета национальных координаторов государств Шанхайской организации сотрудничества (СНК ШОС) в Москве. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Эффективность торгово-экономического сотрудничества в рамках ШОС во многом зависит от глобальных факторов и готовности стран-партнеров к совместному реагированию на возникающие вызовы. Ликвидация экономических последствий пандемии во многом зависит от соблюдения правил и порядка в глобальной торговле, предусмотренных Всемирной торговой организаций (ВТО). ВТО регулирует около 98 процентов всей мировой торговли товарами и услугами. Во многом именно благодаря деятельности ВТО по снижению торговых барьеров и издержек для экономических субъектов, мировая торговля в последние 70 лет росла ежегодно в среднем на 6 процентов. Альтернатива ВТО, по оценке аналитиков, пока не сформирована и вряд ли будет создана в обозримом будущем.

В Бишкекской декларации Совета глав государств - членов ШОС от 14 июня 2019 года подчеркивалось, что ВТО остается ключевой организацией для обсуждения многосторонней торговой повестки дня и выработки правил многосторонней торговли. Необходимо наращивать усилия по повышению эффективности ВТО и способности своевременно и действенно реагировать на современные вызовы глобальной торговле.

К сожалению, такого рода вызовы возникают все чаще. Недопустимо поведение отдельных членов Всемирной торговой организации и прежде всего США и ЕС, прибегающих к одностороннему протекционизму как открыто, так и под предлогами обеспечения национальной безопасности или сохранения климатической устойчивости, пользуясь так называемыми "серыми зонами" в праве ВТО.

США, в частности, предприняли в одностороннем порядке ряд мер, подрывающих основы эффективной деятельности ВТО. Они заблокировали работу Апелляционного совета организации, ввели меры по защите рынка с необоснованной ссылкой на интересы национальной безопасности, под угрозой ограничения ввоза стали предлагать партнерам заключение двусторонних сделок, идущих вразрез с правилами ВТО и предусматривающих, в том числе, обязательства по увеличению закупок конкретных американских товаров.

Эти действия, ведущие к хаосу в международной торговле, еще более убеждают многие страны в необходимости сохранения ВТО и ее реформирования. Более того, появляются проекты, позволяющие реализовать отдельные функции ВТО без американского участия.

Представители Китайской Народной Республики во время совещания руководителей компетентных органов государств - членов ШОС, наделенных полномочиями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в формате видеоконференции в Москве. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Совет глав государств - членов ШОС, по-видимому, даст четкий ответ на главный вопрос - как в современных условиях наилучшим образом использовать потенциал организации, всех ее стран-членов в поиске новых направлений и форм экономического сотрудничества, чтобы противостоять возникающим трудностям.

Национальные координаторы обсудили и одобрили проекты заявлений глав государств - членов ШОС о борьбе с распространением террористической идеологии, обеспечении международной информационной безопасности, противодействии наркоугрозе, сотрудничестве в области цифровой экономики

В том, что такой потенциал есть, сомневаться не приходится. 29 октября 2020 года в Пекине завершился 5-й пленум ЦК КПК, на котором были представлены главные цели социально-экономического развития страны на период "14-й пятилетки" (2021 - 2025 гг.). Среди них укрепление внутреннего рынка, дальнейшее совершенствование экономической структуры и значительное увеличение инновационного потенциала, обновление промышленной базы и дальнейшая модернизация промышленной цепочки. В опубликованном коммюнике 5-го пленума ЦК КПК подчеркивается, что Китай намерен усиливать национальную стратегическую мощь в области науки и технологий, повышать инновационный потенциал своих предприятий, стимулировать творческую деятельность талантливых ученых и инженеров в инновационной сфере, совершенствовать системы и механизмы, связанные с научными инновациями.

В Москве прошло совещание старших должностных лиц антинаркотических ведомств государств - членов ШОС. Фото: РИА Новости www.ria.ru

В ходе работы 5-го пленума отмечалось, что, несмотря на пандемию, ВВП Китая в 2020 году может превысить 100 триллионов юаней (около 6 триллионов долларов), таким образом, экономика страны показывает достаточно убедительные признаки своего выздоровления.

"Китай остается драйвером развития мировой экономики, надо это признать", - отметил президент России Владимир Путин 29 октября 2020 года в ходе заседания инвестиционного форума "Россия зовет!".

Свидетельством доверия международных компаний к Китаю, его экономической политике может служить приток прямых иностранных инвестиций, который в сентябре вырос на 25,1 процента в годовом выражении, до 99,03 миллиарда юаней (около 15 миллиардов долларов).

Высокие технологии, мощные наука и образование, огромный внутренний рынок и стабильность сегодняшнего Китая привлекают, по оценке многих международных экспертов, пристальное внимание мирового сообщества к китайскому опыту, в том числе и в борьбе с пандемией. Американское издание Project Syndicate недавно опубликовало статью "Китай снова лидирует", в которой констатирует, что выбранная КНР противоэпидемическая стратегия демонстрирует явное преимущество по сравнению с американской. Сначала изолировать граждан от заражения вирусом с помощью строгих мер, чтобы ограничить и смягчить распространение болезни, а затем - и только затем - разумно применять монетарные и бюджетные меры для поддержки просевшей после пандемии экономики.

Саммит государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, даже в режиме видеоконференции, насыщенный и интересный. Потенциал у организации в целом и у стран-участниц определенно есть: природный, материальный, финансовый, инновационный. Остается главное - рачительно им распорядиться.