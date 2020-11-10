Вышел трейлер комедии Hulu с Кристен Стюарт и Маккензи Дэвис

Сервис Hulu опубликовал на своем YouTube-канале трейлер рождественской ЛГБТ- романтической комедии "Самый счастливый сезон" (Happiest Seasons), главные роли в которой сыграли Кристен Стюарт и Маккензи Дэвис.

Про первую вы и так все знаете, вторая особа - барышня из последнего "Терминатора", "Черного зеркала", "Остановись и гори" и "Честного кандидата".

Режиссер и соавтор сценария - Клеа ДюВалл ("В поисках Аляски"). Словом, во всех смыслах девичник.

В центре тамошней истории - суета и суматоха, вызванная совместной встречей католического Рождества "семейной" парой лесбиянок с родителями одной из них. А поскольку ее папа с мамой, а также бедный жених до сих пор не знают про особенности половой жизни девицы, та пытается презентовать любовницу просто как соседку по квартире. Что выливается в вереницу простодырого юмора положений.

То есть движется все примерно в том же направлении, что и первый гей-мультфильм студии Pixar.

В других ролях - Элисон Бри, Обри Плаза, Дэн Леви, Джейк МакДорман, Мэри Стинберген.

Релиз - 25 ноября.