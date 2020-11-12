Дело экс-футболиста Романа Широкова поступило в мировой суд

Дело об избиение человека экс-футболистом сборной России Романом Широковым передано в мировой суд.

"Дело в отношении Романа Широкова поступило на 105-й судебный участок района Сокольники города Москвы", - заявили ТАСС в пресс-службе Преображенского суда.

В отношении бывшего спортсмена выдвинуты обвинения по ч.2 ст.115 УК РФ - "умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений". Максимальным наказанием по ней является лишение свободы сроком на два года.

Во время матча между любительскими командами 10 августа Широкова ударил кулаком по лицу арбитра встречи Никиту Данченкова, после того как тот показал ему красную карточку. Впоследствии пострадавший написал заявление в полицию, и было возбуждено уголовное дело. Широков находится под подпиской о невыезде.