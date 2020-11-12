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12.11.2020 13:19
Рубрика: Спорт

Дело экс-футболиста Романа Широкова поступило в мировой суд

Текст: Максим Домчев

Дело об избиение человека экс-футболистом сборной России Романом Широковым передано в мировой суд.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Роман Широков принес извинения избитому арбитру

"Дело в отношении Романа Широкова поступило на 105-й судебный участок района Сокольники города Москвы", - заявили ТАСС в пресс-службе Преображенского суда.

В отношении бывшего спортсмена выдвинуты обвинения по ч.2 ст.115 УК РФ - "умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений". Максимальным наказанием по ней является лишение свободы сроком на два года.

Во время матча между любительскими командами 10 августа Широкова ударил кулаком по лицу арбитра встречи Никиту Данченкова, после того как тот показал ему красную карточку. Впоследствии пострадавший написал заявление в полицию, и было возбуждено уголовное дело. Широков находится под подпиской о невыезде.

Спорт Футбол Вокруг футбола Происшествия Правосудие Суд Уголовное дело экс-футболиста Романа Широкова

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