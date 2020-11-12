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12.11.2020 08:40
Рубрика: Общество

Гинцбург назвал главный минус американской вакцины от COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Фото: EPA-EFE/BIONTECH SE Фото: EPA-EFE/BIONTECH SE
Фото: EPA-EFE/BIONTECH SE

В отличие от российской вакцины "Спутник V", вакцина, разработанная американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, требует особых условий хранения и транспортировки при более низких температурах. Из-за этого ее сложнее использовать, заявил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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При использовании американской вакцины могут возникнуть сложности с логистикой, поскольку препарат нужно хранить при минус 75-80 градусах, - пояснил Гинцбург в эфире "России 1". "Даже в условиях Европы ее логистика будет представлять очень непростую проблему по сравнению с вакциной "Спутник V", которая хранится при минус 18 градусах", - отметил Гинцбург.

Гинцбург назвал еще одно преимущество российской вакцины, созданной на основе аденовируса. По его словам, подобные вакцины уже "использовались в десятках и сотнях тысяч доз", подтвердили надежность и безопасность, так как обеспечивают иммунитет на "очень длительное время". Американский препарат относится к типу РНК-вакцин. Как отметил Гинцбург, это новый, до конца не изученный тип вакцин.

О том, что американский препарат требует особых условий хранения и транспортировки, предупреждало и агентство Bloomberg. А после разморозки вакцина должна быть использована в течение максимум пяти дней. Поэтому при закупке вакцины нужно учитывать наличие в стране соответствующей инфраструктуры, включая особое холодильное оборудование на складах и в медучреждениях.

Кстати, как ранее поясняла глава Роспотребнадзора Анна Попова, вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная в ГНЦ "Вектор", более лояльна к условиям хранения: для нее достаточно поддерживать температуру не выше 4 градусов, то есть использовать обычные холодильники.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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