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13.11.2020 06:31
Рубрика: Власть

Небензя рассказал о перспективах продления ДСНВ при Байдене

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя оценил перспективы Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в случае возможной смены администрации в Вашингтоне.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Это не означает, что у Москвы и США в сфере вооружений и разоружения все будет гладко. Но при этом кандидат от демократов Джо Байден понимает необходимость продления договора по ДСНВ", - цитирует постпреда РИА Новости.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки сообщил, что последние заявления Вашингтона касательно продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений "носят суетливый характер". Лавров также призвал США понять ответственность за стратегическую стабильность ситуации в мире.

Ранее несколько американских сенаторов направили президенту США Дональду Трампу письмо, в котором призвали не отказываться от продления ДСНВ. Как считают авторы письма, отказ от продления договора приведет к тому, что США потеряют "всесторонний и эффективный контроль" за этой стратегической сферой.

Добавим, что данное соглашение - единственный сегодня действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Его срок истекает 5 февраля 2021 года. В середине октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить ДСНВ минимум на год без дополнительных условий и провести за это время содержательные переговоры.

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