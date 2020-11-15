В воскресенье российским футболистам предстоит гостевая встреча в рамках Лиги наций. Соперником подопечных Станислава Черчесова станет Турция. Ей еще ни разу не удавалось обыгрывать Россию.

На данный момент наша сборная лидирует в группе, набрав восемь очков, но с небольшим отрывом. У Венгрии - семь очков, у Турции - шесть, у Сербии - два. Турция сыграла вничью три последних матча в Лиге наций, Россия - два.

На первый взгляд, Россия выглядит однозначным фаворитом. Но последняя невзрачная игра с Молдавией (0:0) - повод для беспокойства, особенно перед непростыми выездными матчами. Трудно забыть и о скандале с Артемом Дзюбой, из-за которого его не вызвали в сборную. Отсутствие одного из сильнейших игроков уже не лучшим образом сказалось на команде.

Последний раз команды России и Турции противостояли друг другу меньше месяца назад, тоже в рамках Лиги наций. Тогда матч завершился вничью - 1:1. И Черчесов назвал этот итог закономерным. Но такой же результат в сегодняшней встрече нас не устроит. Ведь во многом от игры с Турцией зависят шансы России завоевать путевку на чемпионат мира в Катаре, а также возможность играть с топ-командами в следующей Лиге наций.

Встречу в Стамбуле на стадионе "Улкер - Шюкрю Сараджоглу" обслужит польская бригада арбитров. Главным судьей назначен Шимон Марчиняк. Онлайн-трансляция матча Турция - России начнется в 20:00 по московскому времени. Не пропустите!