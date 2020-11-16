Боец ММА Харитонов опубликовал фотографию своего лица, разбитого Яндиевым

Сергей Харитонов опубликовал фотографию своего разбитого лица. Травмы ему в драке нанес другой представитель смешанных единоборств Адам Яндиев. Харитонов разместил снимок на своей странице в Instagram.

"Для спортсменов это обычное состояние после боя: переломы, сотрясения, ссадины и т. д. Я никогда не падаю духом и иду только вперед, уверен, что основные мои победы еще впереди. Выпал на неизвестное время, но уверен, что все заживет и хотя бы через полгода смогу вернуться" - написал он.

Яндиев атаковал Харитонова 13 ноября в "Лужниках", где проходило мероприятие. Впоследствии у 40-летнего бойца врачи диагностировали перелом носа, черепно-мозговую травму и другие повреждения. Ему предстоит операция.

На нападавшего заведено дело по статье 115 УК РФ за причинение легких телесных повреждений. Харитонов намерен добиваться наказания Яндиева через суд. Как ранее сообщили в правоохранительных органах, нападавший на Харитонова задержан.