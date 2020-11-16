Трамп поздравил НАСА с успешным запуском Crew Dragon

Президент США Дональд Трамп прокомментировал успешный запуск космического корабля Crew Dragon, стартовавшего с космодрома в штате Флорида в 03:27 по московскому времени.

"Великолепный запуск!", - написал американский лидер в Twitter. Хозяин Белого дома отметил, что НАСА - "самый лучший космический центр в мире", он "далеко впереди всех". На борту Crew Dragon находятся трое американцев и японец. Стыковка с Международной космической станцией запланирована на утро вторника, пишет РИА Новости.

Напомним, Crew Dragon был разработан частной компанией SpaceX по заказу НАСА. В мае состоялся первый испытательный полет с двумя астронавтами. Корабль пробыл на орбите два месяца и вернулся на Землю второго августа.