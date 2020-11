Вышел трейлер драмы Стивена Содерберга "Пусть говорят" с Мерил Стрип

На YouTube-канале сервиса HBO Max опубликовал первый трейлер драмедии "Пусть говорят" (Let Them All Talk) Стивена Содерберга.

В главной роли - Мерил Стрип (которой уже прочат очередной "Оскар"). Сценарием занималась дебютантка Дебора Эйзенберг.

Как информирует синопсис, перед нами развернут на экране историю известной писательницы (Стрип), которая отправляется в путешествие со старыми подругами - "чтобы повеселиться и залечить старые раны". Но развлечение пенсионерок подпортит племянник протагонистки, который оказывается связан с ее литературным агентом

В других ролях Кэндис Берген ("Секс в большом городе", "Мисс Конгениальность"), Дайэнн Уист ("Пули над Бродвеем", "Эдвард Руки-ножницы"), Лукас Хеджес ("Три билборда", "Манчестер у моря") и Джемма Чан ("Фантастические твари", "Шерлок", "Доктор Кто").

Премьера - 10 декабря.