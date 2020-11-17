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Еще один роман Стивена Кинга получит экранизацию

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    17.11.2020, 21:44
Текст:   Роман Кияшко

Режиссер Линн Рэмси ("Что-то не так с Кевином" и "Тебя никогда здесь не было") экранизирует роман Стивена Кинга, сообщает Empire. Судя по всему, материалы для будущих картин она выбирает по длине названий - история мастера ужаса зовется "Девочка, которая любила Тома Гордона".

Фото: kinopoisk.ru
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В центре сюжета - девятилетняя Триша МакФарланд, которая отправляется в поход с семье по Аппалачской тропе. Естественно, все это происходит в любимом Кингом штате Мэн, хотя потом события перемещаются в Нью-Гэмпшир. Компанию ей составляют брат и мать, а также ее любимец - бейсболист Том Гордон. Только, в отличие от родственников, он не существует на самом деле. То есть спортсмен такой есть, но в книге его себе представляет девочка, чтобы справиться с лишениями.

А лишений этих предостаточно. Триаш сбивается с пути и теряется в лесу. Составляет ей компанию вымышленный попутчик, а также кое-кто менее дружелюбный.

Поможет Линн Рэмси в адаптации романа Кристин Ромеро, вдова легенды хорроров Джорджа Ромеро. Тот незадолго до смерти пытался создать свой фильм по этой истории. Ожидается, что съемки начнутся в 2021 году.

Кстати, это не первая новость на стыке киноиндустрии и Аппалачской тропы за последнее время. Не так давно стало известно, что скорая премьера нового фильма серии "Поворот не туда", который станет перезапуском, тоже будет рассказывать о группе туристов в тех краях.

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