Разлив мазута под Владимиром локализован

Разлив дизтоплива из сошедших с рельсов цистерн у станции Новки-1 во Владимирской области локализован вдоль первого пути, сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги.

- Продолжаются работы по локализации (обваловке) разлива вдоль второго пути и созданию там резервуара. На первом пути завершаются работы по укладке рельсо-шпальной решетки, - рассказали в управлении дороги.

Напомним, 16 ноября в 14.42 в Камешковском районе сошли с рельсов 30 цистерн грузового поезда № 2617, следовавшего из Нижегородской области в Ленинградскую. Цистерны были заполнены мазутом, из шести емкостей дизтопливо вылилось, загрязнив 12,5 тысячи квадратных метров прилегающей к путям территории.

Авария повредила габарит обоих путей, погиб один человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.