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Сын Виктора Цоя подал в суд на Алексея Учителя за фильм о своем отце

Наше кино
    17.11.2020, 11:52
Текст:   Вера Черенева(Санкт-Петербург)

Сын Виктора Цоя Александр подал иск к режиссеру Алексею Учителю в Пресненский суд Москвы. Александр Цой намерен требовать, чтобы Учитель переделал фильм "Цой" с учетом пожеланий семьи музыканта, сообщает KP.RU со ссылкой на самого истца.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Сын Виктора Цоя: Я сделаю все, чтобы фильм "Цой" в прокат не вышел

По словам Александра Цоя, исковое заявление было подано еще в конце октября, когда лента только готовилась к прокату. Изначально семья музыканта планировала оспорить использование Учителем фотографии Виктора Цоя в фильме.

Но затем, когда сын музыканта посмотрел картину, у него возникло желание добиться того, чтобы режиссер переделал фильм.

О картине Александр Цой высказался несколько недель назад на своей странице в Instagram. В частности, сын музыканта отмечает, что история лидера группы "Кино" в фильме полностью вымышленная. Единственный факт, с которым не спорит семья музыканта, это гибель Виктора Цоя в аварии в Латвии в 1990 году.

"Создатели пытаются использовать известную фамилию, чтобы заработать на сомнительных фантазиях", - утверждает сын музыканта. По словам Александра Цоя, его цель защитить доброе имя Виктора Цоя, а также своих бабушек и дедушек.

Ранее Александр направил письмо с требованием запретить фильм президенту Владимиру Путину. Учитель же назвал претензии родственников Цоя чушью.

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