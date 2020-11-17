Сын Виктора Цоя подал в суд на Алексея Учителя за фильм о своем отце

Сын Виктора Цоя Александр подал иск к режиссеру Алексею Учителю в Пресненский суд Москвы. Александр Цой намерен требовать, чтобы Учитель переделал фильм "Цой" с учетом пожеланий семьи музыканта, сообщает KP.RU со ссылкой на самого истца.

По словам Александра Цоя, исковое заявление было подано еще в конце октября, когда лента только готовилась к прокату. Изначально семья музыканта планировала оспорить использование Учителем фотографии Виктора Цоя в фильме.

Но затем, когда сын музыканта посмотрел картину, у него возникло желание добиться того, чтобы режиссер переделал фильм.

О картине Александр Цой высказался несколько недель назад на своей странице в Instagram. В частности, сын музыканта отмечает, что история лидера группы "Кино" в фильме полностью вымышленная. Единственный факт, с которым не спорит семья музыканта, это гибель Виктора Цоя в аварии в Латвии в 1990 году.

"Создатели пытаются использовать известную фамилию, чтобы заработать на сомнительных фантазиях", - утверждает сын музыканта. По словам Александра Цоя, его цель защитить доброе имя Виктора Цоя, а также своих бабушек и дедушек.

Ранее Александр направил письмо с требованием запретить фильм президенту Владимиру Путину. Учитель же назвал претензии родственников Цоя чушью.