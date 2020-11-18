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18.11.2020 15:51
Рубрика: Происшествия

Найдены виновники крушения поезда с мазутом под Владимиром

Текст: Антон Валагин (Владимир)

Сотрудники СКР, расследующее сход с рельсов грузового поезда на станции Новки-1, допросили железнодорожников, по чьей вине, предположительно, произошла авария. Те признали свою вину.

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- Установлено, что днем 16 ноября в месте схода поезда велись ремонтные работы. При приближении поезда железнодорожники не успели подключить стрелку, что привело к переводу части вагонов на другую ветку и сходу их с рельсов, - рассказали в Приволжском управлении СКР на транспорте.

Напомним, авария произошла в 14.42 понедельника. Потерпел крушение грузовой поезд, шедший из Нижегородской области в Ленинградскую. Из 64 заполненных мазутом цистерн сошли с рельсов 35. Из шести произошла утечка топлива, площадь загрязнения составила 12,5 тысячи квадратных метров. Погиб дорожный мастер.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Тем временем

Правительство Владимирской области отменило режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за разлива мазута на месте крушения поезда. Разлив локализован, РЖД восстановили поврежденные пути и возобновили движение.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область

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