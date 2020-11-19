Прогноз о грядущем перенасыщении рынка IT-специалистами, видимо, сбудется еще нескоро: эксперты полагают, что в ближайшие годы те будут в дефиците. Например, сейчас в Свердловской области, по данным Head Hunter, открыто 2,6 тысячи профильных вакансий, на каждую из них приходится меньше двух резюме - это низкий показатель.

Требуется аналитик в команду

- Найти специалистов действительно сложно. Мы использовали для этого и кадровые агентства, и биржи фриланса, в итоге нашли разработчиков через знакомых в отрасли. При отборе мне важно, чтобы человек так же, как я, смотрел на решение командных задач и быстро адаптировался, - рассказывает предприниматель Игорь Горелов.

На Среднем Урале IT-специалистов в основном ищут телекомы, предприятия розничной торговли, непосредственно создатели IT-технологий, а также сектора финансов и услуг для бизнеса.

Кто остро необходим бизнесу? После программистов и разработчиков самые востребованные IT-кадры - аналитики. У них тоже разная специализация: скажем, data scientist собирает, обрабатывает, анализирует информацию с помощью различных математических методов, искусственного интеллекта, создает модели машинного обучения, а бизнес-аналитик анализирует и интерпретирует собранные сведения, в итоге определяя узкие места компании и повышая эффективность бизнес-процессов.

- Мы, например, занимаемся ускорением цикла согласования процедур: отслеживаем, как долго по системе электронного документооборота проходит тот или иной отчет, с целью автоматизировать обмен данными. В результате анализа корректируем методы работы, направляя конкретные требования разработчикам, - поясняет бизнес-аналитик промышленной компании Тимофей Баранов.

На одного разработчика-творца, создающего новый алгоритм, должно приходиться 20 исполнителей, внедряющих его в рабочую среду

Он подтверждает: рабочих рук в этой сфере действительно не хватает - ищут по всей России, причем нанять готовых специалистов крайне сложно. Учиться новому в этой профессии приходится постоянно, ведь бизнес-задачи меняются молниеносно - как в ретейле, так и в более консервативном производстве. Сам Тимофей - инженер по образованию, но, откликаясь на вакансию, изъявил желание попробовать себя в бизнес-аналитике.

- Это довольно молодая специальность. Особенно востребована она оказалась в пандемию: при тотальном переходе в онлайн бизнесу понадобилось все измерять, от времени простоя до стоимости услуг, - добавляет аналитик Егор Лебедев, который начал работать еще на втором курсе университета, где изучает экономическую безопасность.

Скоро их обучат

Между тем в этом году в вузах был рекордный набор на направления обучения "информатика и вычислительная техника", "информационная безопасность". Только радиофак УрФУ - кузница IT-кадров на Урале - нынче принял более 1300 человек. Причем работодатели активно участвуют в образовательном процессе: студентов вовлекают в проектную деятельность, дают выбор сценариев профессионального развития, рассказывает директор Института радиоэлектроники и информационных технологий Илья Обабков.

Помимо увеличения числа бюджетных мест, для удовлетворения спроса на IT-кадры в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" запущена госпрограмма персональных цифровых сертификатов - выплат на обучение диджитал-компетенциям. В ней уже участвуют Тюменская область и Югра, Свердловская область намерена подключиться в 2021-м. Но, пока на рынок труда не выйдут нынешние многочисленные студенты и участники программы сертификатов, то есть еще три-четыре года, кадровый дефицит будет ощущаться, считает преподаватель УрФУ Евгений Комоцкий. Тем более что на одного разработчика-творца, создающего новый алгоритм, должно приходиться 20 исполнителей, внедряющих его в рабочую среду: специалистов по анализу данных, тестировщиков и т.д.

Диплом вам в помощь

Практика остается лучшим способом получить нужные компетенции: увы, классическое высшее образование все еще отстает от трендов рынка. Впрочем, эксперты считают это приемлемым, если есть баланс - наличие фундаментальных знаний и способность к быстрой адаптации. Получив базу в предметной области - экономике или математическом анализе, люди легче осваивают цифровые навыки, а оттачивают их уже на практике.

- На старте многим не хватает необходимых знаний. Часть устраивается еще в студенчестве, и их легче дотянуть до нужного уровня, чем бывалых стажеров. Последние нередко думают, что все умеют, и не готовы усердно заниматься, - отмечает руководитель креативного агентства из Тюмени Дмитрий Петрулев.

Управляя школой SMM (продвижения в соцсетях) он не понаслышке знает и о потребности бизнеса в диджитал-маркетологах. Это не рядовые рекламщики, ежедневно обзванивающие клиентов, а настоящие стратеги. На месяц вперед им нужно написать контент-план загрузки сайта, соцсетей, где текстовую рекламу активно замещают видеоролики, провести анализ деятельности конкурентов и блогеров, которым доверяет потенциальный заказчик.

- Меня пригласили на работу, увидев личный профиль в соцсетях. Теперь я веду каналы в Инстаграме по программам правильного питания и курирую младших контент-менеджеров. Для освоения SMM я прошла несколько курсов, но больше опыта получила, когда работала помощником SMM-специалиста, - делится Мария Штуркина.

По словам экспертов, это нормально, что опыт приходит в процессе работы. Однако претендентам на вакансии в IT-сфере, вне зависимости от специализации, все-таки необходимы базовые компьютерные навыки.